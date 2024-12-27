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Запрацювала єдина платформа для роботи з сім'ями загиблих, зниклих безвісти й поранених бійців

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Запрацювала єдина платформа для роботи з сім'ями загиблих, зниклих безвісти й поранених бійців
Платформа налічує 100 послуг від державних та приватних компаній
фото: УНІАН

«На зв’язку» – платформа, де зібрали корисну інформацію для військових та їхніх родин. Вона є майданчиком для легкого доступу до державних установ, які опікуються військовими та їхніми родинами

ЗСУ запустили «єдине вікно» для інформування військовослужбовців, поранених, членів їхніх родин та родин зниклих безвісти та тих, хто перебуває в полоні, – це єдина інформаційно-комунікаційна система Служби супроводу у вигляді вебсайту «На зв’язку». Про це повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ Олександр Кутков.

Повідомляється, що платформу вже запустили в тестовому режимі й користувачі можуть нею скористатись та надати фідбек. Пропозиції до контенту надали близько десятка бригад, в яких налагоджено на високому рівні турботу про особовий склад, а в розробці системи використано досвід Ізраїля, США. Також відомо, що консультацію зі створення вебсайту «На зв’язку» надавали розробники «Янголи Азову».

Платформа налічує 100 послуг від державних та приватних компаній, зокрема, медичні, юридичні, психологічні послуги. За словами полковника Олександра Куткова, надавачі послуг, які потрапляють у базу сайту «На зв’язку», проходять чотири рівні перевірки. Будь-хто з користувачів може запропонувати приєднати до бази даних компанію, яка, на його думку, надає гідні профільні послуги військовим.

Запрацювала єдина платформа для роботи з сім'ями загиблих, зниклих безвісти й поранених бійців фото 1

На сайті також є інтерактивна мапа України, за допомогою якої можна знайти не лише конкретні послуги для військових, поранених та тих, хто повернувся з полону, а й ще близько 1000 адрес бізнесів, які надають суттєві знижки військовим.

До того ж на платформі «На зв’язку» будуть розміщені вакансії для військових на посаду в Службі супроводу. Пріоритетом серед пошукувачів, підкреслив Кутков, користуватимуться поранені, які є обмежено придатними.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про плани збільшити термін підготовки військовослужбовців до участі в бойових діях до двох місяців, забезпечити 14-денну адаптацію новобранців у бригадах та щодо оновлення стандартів базової військової підготовки.

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Теги: військові Олександр Сирський послуги

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