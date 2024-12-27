Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сирський анонсував нові стандарти підготовки військових: що зміниться

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сирський анонсував нові стандарти підготовки військових: що зміниться
Сирський провів нараду з питань підготовки військовослужбовців
фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook

Сирський:  Якісна підготовка – це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про плани збільшити термін підготовки військовослужбовців до участі в бойових діях до двох місяців, забезпечити 14-денну адаптацію новобранців у бригадах та щодо оновлення стандартів ьазової військової підготовки. Про це головком повідомив у соцмережі Facebook.

«Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці. Адже якісна підготовка – це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів. Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця – замість колишнього 30-денного навчання», – написав Сирський у соцмережах.

Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб.

«Проте, у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується. Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою», – вказав головком.

Сирський повідомив про це за підсумками річної наради з питань підготовки військовослужбовців. Він також вказав, що заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення.

«Визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що військові ЗСУ проходитимуть курси з виживання, уникнення захоплення у полон, стійкості у полоні та евакуації (SERE) за новим військовим стандартом. Підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого, кожен з яких має свої специфічні завдання та методи навчання. Новий стандарт затверджено наказом Міністерства оборони України. Він розроблений на основі стандарту НАТО та враховує національні особливості та бойовий досвід України, набутий під час відсічі агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що проблемою навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих, є брак інструкторів: за даними Генштабу, в середньому незайнятими є близько 25% інструкторських вакансій. Про це повідомили у 151-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ, йдеться у репортажі «Главкома».

Читайте також:

Теги: військові Олександр Сирський навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На території Рівненської та Волинської областей ймовірно буде частіше повітряна тривога
У двох областях можуть почастішати повітряні тривоги: названа причина
10 грудня, 19:52
Головком подякував військовослужбовцям за ефективну бойову роботу
Сирський розкрив щоденні втрати окупантів на Покровському напрямку
12 грудня, 17:45
Владислав Пастух фотографується на тлі прив’язаного до хреста українського військового
Знущання з солдатів 211-ї бригади: Сирський призначив перевірку
16 грудня, 15:16
Головні новини ночі проти 15 грудня
ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом, опозиція Грузії звернулась до ЄС: головне за ніч
15 грудня, 06:48
У ніч з 21 на 22 грудня в Саудівській Аравії пройде вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі
Вперше в історії. Бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект
18 грудня, 17:29
Європейська Рада підкреслила важливість активізації роботи з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України
Висновки Євроради щодо допомоги Україні та ліквідація МСЕК. Головне за 19 грудня
19 грудня, 21:00
Польща забракувала майже 22 тонни зерна з України
Польща забракувала майже 22 тонни зерна з України
24 грудня, 03:17
Як зазначили в PEN Ukraine, Олексій Безпальцев – харківський поет та прозаїк, який запам’ятався своїми емоційними виступами
На війні загинув поет та прозаїк Олексій Безпальцев
25 грудня, 14:32
«Укрзалізниця» додала 52 вагони до поїздів по всій Україні
«Укрзалізниця» додала пів сотні вагонів до передноворічних поїздів
Вчора, 16:39

Політика

Сирський анонсував нові стандарти підготовки військових: що зміниться
Сирський анонсував нові стандарти підготовки військових: що зміниться
Буданов прокоментував катастрофу літака Азербайджанських авіаліній
Буданов прокоментував катастрофу літака Азербайджанських авіаліній
Нардеп Куницький вже три місяці перебуває у США з «тижневим відрядженням» від Ради
Нардеп Куницький вже три місяці перебуває у США з «тижневим відрядженням» від Ради
Зеленський провів нараду про повернення з-за кордону українців, які виїхали через війну
Зеленський провів нараду про повернення з-за кордону українців, які виїхали через війну
США збільшують постачання зброї Україні – Зеленський
США збільшують постачання зброї Україні – Зеленський
Зеленський призначив Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні
Зеленський призначив Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 грудня 2024
25K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
17K
Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри
15K
Російський танкер заблокував рух суден через Босфор
13K
Путін готовий пожертвувати всім, аби перемогти Україну – Foreign Affairs

Новини

Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua