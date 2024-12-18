Військові зможуть повернутись із СЗЧ завдяки «Армія+»

Жодних покарань щодо військового, який уперше повертається з СЗЧ, застосовувати не будуть

У застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Нещодавно Рада ухвалила закон про звільнення військових від відповідальності за перше дезертирство або СЗЧ, якщо вони добровільно повернуться на службу.

«Ми зробили функціонал в «Армія+» для того, щоб військовослужбовець міг ініціювати рапорт на повернення на службу після СЗЧ і зміг оперативно поновитися на службі, повернути собі соціальні гарантії, повернути собі заробітну плату і далі вже в такому статусі повернутися саме до тієї військової частини, яку він хоче обрати, де він хоче служити», – каже вона.

Чиновниця зазначила, що жодних санкцій щодо військового, який уперше повертається з СЗЧ, застосовувати не будуть. Після подачі рапорту та його опрацювання військовий отримає повідомлення про прибуття до нової військової частини батальйону резерву.

«Це тимчасовий пункт, з якого він може перевестися в ту військову частину, яку вважає релевантною для себе, де він довіряє командиру, де він довіряє солдатам і може бути мотивованим. Тобто 72 години на розгляд рапорту, 24 години – на прибуття до батальйону резерву і вже з резервної частини він знову ж таки через «Армія+» подає рапорт на переведення до своєї цільової військової частини», – пояснила заступниця Умєрова.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Як стало відомо згодом, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.

До слова, у військовослужбовців, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є час до 1 січня 2025 року, щоб повернутися.

Раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявляв, що кількість випадків самовільного залишення частини військовослужбовцями може зменшитися. Причиною цьому може стати збільшення строків базової підготовки військових. За його словами, частою причиною СЗЧ є психологічні проблеми.