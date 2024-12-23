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Військові проходитимуть курси з виживання за новим стандартом: деталі від Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Військові проходитимуть курси з виживання за новим стандартом: деталі від Міноборони
Захисники набудуть практичних навичок виживання в різних середовищах, включаючи арктичні, тропічні, гірські та пустельні райони
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Прийняття стандарту має на меті зміцнити обороноздатність країни та сприяти інтеграції ЗСУ до стандартів НАТО

Військові ЗСУ проходитимуть курси з виживання, уникнення захоплення у полон, стійкості у полоні та евакуації (SERE) за новим військовим стандартом. Підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого, кожен з яких має свої специфічні завдання та методи навчання. Про це повідомляє Міноборони.

Новий стандарт затверджено наказом Міністерства оборони України. Він розроблений на основі стандарту НАТО та враховує національні особливості та бойовий досвід України, набутий під час відсічі агресії російської федерації.

«Підготовка до виживання в екстремальних умовах є невід'ємною частиною вишколу військових. Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета – забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях. Водночас впровадження такого стандарту наближає нас до принципів НАТО, що є важливим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Військові проходитимуть спеціалізовану підготовку за такими основними напрямами:

  • пошуково-рятувальна діяльність;
  • виживання;
  • уникнення захоплення у полон;
  • стійкість у полоні;
  • підготовка з евакуації;
  • перепідготовка.

Захисники набудуть практичних навичок виживання в різних середовищах, включаючи арктичні, тропічні, гірські та пустельні райони. Особлива увага – організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу. 

Міноборони наголошує, що прийняття стандарту має на меті зміцнити обороноздатність країни, підвищити рівень підготовки військовослужбовців та сприяти інтеграції ЗСУ до стандартів НАТО, забезпечуючи високу взаємосумісність з вимогами Альянсу.

Нагадаємо, що проблемою навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих, є брак інструкторів: за даними Генштабу, в середньому незайнятими є близько 25% інструкторських вакансій. Про це повідомили у 151-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ, йдеться у репортажі «Главкома».

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Теги: Міноборони військові ЗСУ військові навчання Україна українці

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