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Омбудсмен розповів, на що найчастіше скаржаться військові

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Омбудсмен розповів, на що найчастіше скаржаться військові
За словами Лубінця, найбільше скарг пов'язані з проблемами ненаданням відпусток
фото з відкритих джерел

Упродовж 2024 року до нього надійшло близько 4 тис. скарг від чинних військовослужбовців

Найчастішими скаргами від військових до омбудсмена є ненадання відпусток та відсутність виплат після поранень. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Укрінформ».

Упродовж 2024 року до нього надійшло близько 4 тис. скарг від чинних військовослужбовців, і за кожним із них була юридична реакція. Окрім відпусток та відсутність виплат, солдати також часто скаржаться на незаконні дії командирів.

Щодо ситуації у 211 понтонно-мостовій бригаді ЗСУ, то Лубінець сказав, що не може назвати кількість постраждалих унаслідок насильницьких дій збоку командирів, позаяк це є таємницею слідства.

«Як мені вже стало відомо, були звернення ще з вересня поточного року щодо цієї ситуації. Ми зараз перевіряємо не тільки факт, який зараз став відомий, але і яка була реакція на попередні звернення», – заявив омбудсмен.

Нагадаємо, журналісти заявили, що керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.

Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух – син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант. Історія викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями.

Однак, як зазначили журналісти, до відкриття кримінального провадження справа не дійшла. Натомість прокуратура розслідувала справу про нескладання адмінпротоколів щодо військовослужбовців.

Зазначимо, що за рішенням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку для перевірки інформації про знущання з солдатів 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ з боку керівництва.

Також головна інспекція Міноборони перевірить інформацію про знущання з військовослужбовців 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.

Теги: військові Лубінець

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