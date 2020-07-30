В Україні зростає кількість смерчів – Кульбіда



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У нас не може бути смерчів п’ятої категорії, як торнадо у США, у нас вони максимум 3 категорії, - Кульбіда

Кількість смерчів зростає через підвищення температури повітря, - директор Українського гідрометцентру

В Україні через зростання температури повітря зростає й кількість смерчів. Про це в інтерв’ю УНН розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Кульбіда зазначив, що велика кількість смерчів, зокрема, у Херсонській області «має два аспекти».

«Перший — інформаційний. Сьогодні поширення інформаційних ресурсів відбувається з фантастичною швидкістю, раніше цього не було і не могло бути. Тому, кількість таких явищ, які фіксують люди, поширюють у соціальних мережах, поширюють іншими засобами, звичайно, вона зросла катастрофічно. Це не означає, що цього не було раніше, просто про це ніхто не знав, а якщо й знав, то побачив, але нікуди передати не міг. Другий аспект у тому, що смерчі пов’язані з температурним режимом. На фоні високих температур, їх кількість зростає, і ми робимо висновок той, що кількість смерчів за останні 10-15 років дійсно в Україні зросла, продовжує зростати, тому що росте температура повітря», — зазначив він.

Директор Укргідрометцентру зазначає, що у нас не може бути смерчів п’ятої категорії, як торнадо у США.

«У нас вони максиму третьої категорії, а так переважно 1-2 категорії, як правило значних збитків не наносять. Боятися масштабних проявів смерчів в Україні не варто, у нас не той клімат», — додав Кульбіда.

Нагадаємо, на початку літа у Херсонській області в селі Хорли зафіксували смерч.

Також повідомлялося, що біля Приморського Одеської області було зафіксовано два смерчі.

Як повідомлялося, до України йде холодний атмосферний фронт. З цієї причини на півночі спека послабне від нинішніх +30… +34 градусів до +25… +28 градусів.