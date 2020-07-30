До України йде холодний атмосферний фронт: прогноз погоди на 30 липня



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На Україну насувається холодний фронт, випадуть дощі з грозами

В західних областях України ймовірні короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом

Погода в Україні у четвер, 30 липня, буде доволі спекотною, щоправда на півночі температура повітря трохи впаде. Опади слід очікувати у деяких західних і північних регіонах, а також у центрі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, вночі (крім Волинської області) короткочасні дощі, грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, місцями грози, вдень в Сумській області короткочасні дощі, грози, в інших областях без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень, крім Дніпропетровської області, місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях до +34 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Харківській області вдень місцями короткочасні дощі, грози, шквали 15-20 м/с, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +29...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +30...+35 градусів.

За словами синоптика Наталки Діденко, до України йде холодний атмосферний фронт. З цієї причини на півночі спека послабне від нинішніх +30… +34 градусів до +25… +28 градусів.

Щодо опадів, то короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом є найбільш ймовірними в західних областях України, подекуди на півночі, у Харківській області.

А пізно ввечері у четвер дійдуть до центральної частини. На півдні, у Луганській та Донецькій областях – суха погода.

Київ 30 липня вже опиниться в тилу фронту, тому спека тут також послабне. Впродовж дня у четвер у столиці слід очікувати +26… +28 градусів. Крім того, час від часу упродовж дня дощитиме.