Україну накриє циклон Dana: прогноз погоди на 29 липня



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Пекельна спека в Україні посилиться до +36

Сьогодні в Україні очікується спекотна погода

Погода в Україні у середу, 29 липня, буде спекотною. Однак можливі грозові дощі на Заході України, у Житомирській, Вінницькій та місцями в Київській областях.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ (вночі місцями), вітер південно-західний, 3-8 м/с вдень грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, . Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Житомирській області місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+35 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій області місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +29...+35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +28...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Херсонській і Запорізькій областях місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+35 градусів.

Синоптик Наталка Діденко у Facebook повідомила, що атмосферний фронт північного циклону Dana принесе до України грозові дощі.

«Цей фронт зумовить грозові дощі на Заході України, у Житомирській, Вінницькій та місцями в Київській областях. Решта території належатиме сухій повітряній масі», - пише вона.

У Києві 29 липня місцями дощ, гроза, більша ймовірність опадів - у другій половині дня та надвечір. До +33 градусів.