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    Культура

    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років

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    <p>Археологічні дослідження поблизу Трускавця</p> - На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років

    Археологічні дослідження поблизу Трускавця

    Фото: Рятівна археологічна служба

    Знайдене поселення, давніше за трипільську культуру

    Науковці із науково-дослідницького центру «Рятівної археологічної служби» Інституту археології НАН України досліджують, у Львівській області, пам’ятку, якій понад сім тис. років.

    Про це повідомляє НДЦ «Рятівна археологічна служба».

    «Припускаємо, що це було невелике поселення, можливо, тимчасова стоянка на кілька десятків людей. Вона одна з небагатьох, які досі виявлені на Прикарпатті. Люди, які тут жили, мандрували на великі відстані, можливо, перейшли Карпати. Ми знайшли відщепу з обсидіану, який потрапляв до нас зі Словаччини й Угорщини», – розповів керівник досліджень співробітник Рятівної археологічної служби Олександр Сілаєв.

    Основні знахідки на поселені – з кременю. Серед артефактів – серпи, тесло, заготовки ножів, фрагменти горщиків.

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    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років
    Фото: Рятівна археологічна служба

    За два тижні досліджень науковці розкрили кілька об’єктів. Розмір найбільшої споруди сягав 23Х8 м – це характерний для цієї культури «довгий дім», що мав прямокутну форму і був збудований у вигляді опорно-стовпової конструкції.

    Культура лінійно-стрічкової кераміки – одна з найдавніших на території України, представники якої почали освоювати землеробство та скотарство. Свою назву вона отримала через специфіку орнаментування кераміки.

    Нагадаємо, 6 липня, під час розкопок на території сучасної Олександрії з-під фундаменту старого будинку були витягнуті величезний саркофаг із чорного граніту і незвичайна біла алебастрова голова статуї. Гробниця була виявлена на глибині п’ять метрів.

    Львівщина культура археологія
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