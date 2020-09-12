На Львівщині знайшли поселення, якому понад сім тисяч років



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Археологічні дослідження поблизу Трускавця Фото: Рятівна археологічна служба

Знайдене поселення, давніше за трипільську культуру

Науковці із науково-дослідницького центру «Рятівної археологічної служби» Інституту археології НАН України досліджують, у Львівській області, пам’ятку, якій понад сім тис. років.

Про це повідомляє НДЦ «Рятівна археологічна служба».

«Припускаємо, що це було невелике поселення, можливо, тимчасова стоянка на кілька десятків людей. Вона одна з небагатьох, які досі виявлені на Прикарпатті. Люди, які тут жили, мандрували на великі відстані, можливо, перейшли Карпати. Ми знайшли відщепу з обсидіану, який потрапляв до нас зі Словаччини й Угорщини», – розповів керівник досліджень співробітник Рятівної археологічної служби Олександр Сілаєв.

Основні знахідки на поселені – з кременю. Серед артефактів – серпи, тесло, заготовки ножів, фрагменти горщиків.

За два тижні досліджень науковці розкрили кілька об’єктів. Розмір найбільшої споруди сягав 23Х8 м – це характерний для цієї культури «довгий дім», що мав прямокутну форму і був збудований у вигляді опорно-стовпової конструкції.

Культура лінійно-стрічкової кераміки – одна з найдавніших на території України, представники якої почали освоювати землеробство та скотарство. Свою назву вона отримала через специфіку орнаментування кераміки.

Нагадаємо, 6 липня, під час розкопок на території сучасної Олександрії з-під фундаменту старого будинку були витягнуті величезний саркофаг із чорного граніту і незвичайна біла алебастрова голова статуї. Гробниця була виявлена на глибині п’ять метрів.