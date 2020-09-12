До будинку журналіста «Схем» проникли невідомі: поліція нікого не знайшла



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Викликаний на місце події експерт попередньо не знайшов жодних слідів

Адвокат Ткача пообіцяв додати інформацію до матеріалів справи

На одному з входів на горище будинку, у якому виявили імовірні докази прослуховування квартири журналіста Михайла Ткача, зірвали встановлені поліцією «пломби». Сам журналіст у Facebook повідомив, що чув уночі 12 вересня шум.

«Вийшов на двір аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів які ведуть на горище. Викликав поліцію. Люки на горище були опечатані скотчем в рамках кримінального провадження. Поліція виявила зірвані «пломби» в одному з під‘їздів і зараз оглядає горище», – написав Ткач.

Його колега Наталя Седлецька додала коментар адвоката журналіста.

«Факт зриву пломб очевидний. Михайло викликав поліцію, бо почув шум, нехарактерний для нічного часу. Очевидно, хтось проник на горище. Судячи з усього, невідомий швидко покинув це горище, тому що під час подальшого огляду місця з працівниками поліції ми нікого там не побачили», – цитує Седлецька слова адвоката Анатолія Попова.

Юрист також заявив, що вони пов’язують все це зі справою про прослуховування. Проте викликаний на місце події експерт попередньо не знайшов жодних слідів.

«Ми пов‘язуємо це все з подіями, які лягли в основу кримінального провадження за фактом проникнення в житло Михайла, і використання негласних засобів зйому інформації. Експерт візуально оглянула місце події і «на око» визначилася, що слідів вона ніяких не бачить. Чи цього достатньо щоб встановити чи там хтось був - мабуть, все-таки, ні. Треба було ретельніше це оглядати. Це в обов’язковому порядку буде додано до матеріалів існуючого кримінального провадження. Але ми маємо проблему в тому, що нас немає ніякого нормального розслідування, тому що навіть горище не було оглянуте належно, це можна було зробити ще 8 серпня», – зазначає Попов.

Як повідомлялося, що 8 серпня журналіст програми «Схеми» Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Пізніше поліція повідомила, що розпочала провадження за статтею «Порушення недоторканності приватного життя».

Нагадаємо, що під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми».