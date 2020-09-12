У Чернівцях BMW протаранив паркан: водія на місці ДТП не застали



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Автомобіль влетів в паркан та завис на ньому

Водія легкового автомобіля на місці пригоди не знайшли

У Чернівцях легковий автомобіль BMW вилетів на огорожу приватного господарства на вулиці Винниченка. Про це повідомляють очевидці у Facebook, пише molbuk.ua.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.



На місці ДТП пошкоджена огорожа і дорожний відбійник поблизу зупинки громадського транспорту «вулиця Кармелюка». Сам же автомобіль опинився на паркані поблизу житлового будинку.

Журналісти очікують на коментарі щодо цієї автопригоди від правоохоронців.

Нагадаємо, що нещодавно сталося жахливе ДТП на трасі під Києвом: п’ятеро загиблих, 20 травмованих.