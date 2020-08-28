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    Події в Україні

    В окупованому Криму зафіксували рекордний добовий приріст хворих коронавірусом

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    Всього в Криму зареєстрований 2271 заражений коронавірусною інфекцією - В окупованому Криму зафіксували рекордний добовий приріст хворих коронавірусом
    Всього в Криму зареєстрований 2271 заражений коронавірусною інфекцією

    За минулу добу виявили 84 хворих коронавірусом

    В окупованому Росією Криму за добу виявили 84 хворих коронавірусом. Про це повідомив підконтрольний Росії керівник півострова Сергій Аксьонов.

    Зазначається, що це максимальна кількість хворих за весь час пандемії.

    «20 з них виявлені під час звернення за медичною допомогою, 52 – серед контактних раніше зареєстрованих випадках, 11 – під час скринінгу здорового населення, 1 – завезений із Узбекистану», – йдеться в повідомленні.

    За даними місцевої влади, всього в Криму зареєстрований 2271 заражений коронавірусною інфекцією. У Севастополі захворіли 473 людини.

    26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

    Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Одужали
      550883
    • Всього
      114497
    • Хворіють
      56963
    • Померли
      2451

    Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 –  (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

    Як повідомлялося, Український кордон для іноземців закрили з 28 серпня.

    Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

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