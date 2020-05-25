  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В українській армії за минулу добу нових випадків захворювання коронавірусом не зареєстровано

    • Розсилка
    Всього за час пандемії в ЗСУ одужала 91 особа, два випадки - летальні. - В українській армії за минулу добу нових випадків захворювання коронавірусом не зареєстровано
    Всього за час пандемії в ЗСУ одужала 91 особа, два випадки - летальні.

    Загалом станом на 25 травня у ЗСУ хворіє коронавірусом 62 особи

    У Збройних силах України за минулу добу нових випадків захворювання коронавірусом не зафіксовано. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

    Зазначається, що загалом на сьогодні, 25 травня, у ЗСУ хворіє коронавірусом 62 особи.

    «Станом на 07.00 ранку в Збройних силах України хворіє 62 особи на Covid-19. Всього за час пандемії одужала 91 особа, два випадки - летальні. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 262 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 38 осіб», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

    З 25 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину.

    Водночас, у МОЗ повідомляли, що з 22 травня три області Буковина, Волинь та Рівненщина не перейдуть до другого етапу виходу з карантину через реєстрацію великої кількості інфікованих коронавірусом.  Відзначалося, що ці області повинні виходити з карантину у п'ять етапів, цей вихід відбуватиметься адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації в областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.

     

    ЗСУ Рівненщина карантин уряд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ