В українській армії за минулу добу нових випадків захворювання коронавірусом не зареєстровано



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Всього за час пандемії в ЗСУ одужала 91 особа, два випадки - летальні.

Загалом станом на 25 травня у ЗСУ хворіє коронавірусом 62 особи

У Збройних силах України за минулу добу нових випадків захворювання коронавірусом не зафіксовано. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом на сьогодні, 25 травня, у ЗСУ хворіє коронавірусом 62 особи.

«Станом на 07.00 ранку в Збройних силах України хворіє 62 особи на Covid-19. Всього за час пандемії одужала 91 особа, два випадки - летальні. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 262 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 38 осіб», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

З 25 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину.

Водночас, у МОЗ повідомляли, що з 22 травня три області Буковина, Волинь та Рівненщина не перейдуть до другого етапу виходу з карантину через реєстрацію великої кількості інфікованих коронавірусом. Відзначалося, що ці області повинні виходити з карантину у п'ять етапів, цей вихід відбуватиметься адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації в областях.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.