Київ та область накриє густий туман: жовтий рівень небезпечності
27 та 28 грудня очікується густий туман
У Києві та Київській області синоптики попереджають про погіршення погодних умов. 27 і 28 грудня густий туман накриє регіон вранці і вночі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«Найближчим часом зі збереженням до кінця доби 27 грудня, вночі та вранці 28 грудня туман», – йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що видимість при тумані складе 300-500 метрів.
Крім того, на дорогах прогнозується ожеледиця.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Разом з тим, у ДСНС рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
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