Київ та область накриє густий туман: жовтий рівень небезпечності

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 27 грудня, вночі та вранці 28 грудня туман

27 та 28 грудня очікується густий туман

У Києві та Київській області синоптики попереджають про погіршення погодних умов. 27 і 28 грудня густий туман накриє регіон вранці і вночі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Найближчим часом зі збереженням до кінця доби 27 грудня, вночі та вранці 28 грудня туман», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що видимість при тумані складе 300-500 метрів.

Крім того, на дорогах прогнозується ожеледиця.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Разом з тим, у ДСНС рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

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