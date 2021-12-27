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    Київ та область накриє густий туман: жовтий рівень небезпечності

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    У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 27 грудня, вночі та вранці 28 грудня туман - Київ та область накриє густий туман: жовтий рівень небезпечності
    У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 27 грудня, вночі та вранці 28 грудня туман
    фото: Укргідрометцентр

    27 та 28 грудня очікується густий туман

    У Києві та Київській області синоптики попереджають про погіршення погодних умов. 27 і 28 грудня густий туман накриє регіон вранці і вночі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Найближчим часом зі збереженням до кінця доби 27 грудня, вночі та вранці 28 грудня туман», – йдеться в повідомленні.

    При цьому наголошується, що видимість при тумані складе 300-500 метрів.

    Крім того, на дорогах прогнозується ожеледиця.

    Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

    Разом з тим, у ДСНС рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Київщина
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    Київ та область накриє густий туман: жовтий рівень небезпечності