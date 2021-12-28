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    Сильні опади та хуртовина: прогноз погоди в Україні на 28 грудня

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    У вівторок Україну завалить снігом - Сильні опади та хуртовина: прогноз погоди в Україні на 28 грудня
    У вівторок Україну завалить снігом
    фото з відкритих джерел

    Синоптики прогнозують сильні опади та хуртовини

    В Україні у вівторок, 28 грудня, у більшості регіонів буде мороз та сніг. Температура повітря вдень триматиметься в межах -7...+11 градусів, а вночі опуститься до -15. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Майже у всьому регіоні сніжитиме. Вдень температура повітря опуститься до 0...-6 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -2...-9.

    У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода, прогнозують сніг, а подекуди й дощ. Стовпчики термометрів вдень покажуть -3...-6 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -11.

    На Сході України вдень прогнозують від -2 до -7 градусів. Вночі буде аж до -15.

    На Півдні добова температура становитиме +2...+11 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1...-4. Ояікується сніг із дощем.

    Прогноз погоди в Україні на 28 грудня
    Прогноз погоди в Україні на 28 грудня

    У Києві буде хмарно, прогнозують також сніг. Температура повітря досягне -4...-6. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів.

    Також раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців: прогноз від кліматологині.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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    Сильні опади та хуртовина: прогноз погоди в Україні на 28 грудня