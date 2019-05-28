Варфоломій не бачить потреби погоджувати створення УПЦ з іншими церквами



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Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що у випадку зі створенням Української церкви у Константинополі використали ту ж практику, якої дотримувалися у визнанні всіх новостворених автокефальних церков

Вселенський патріархат надавав Томос про автокефалію всім новоствореним церквам без обговорення з іншими церквами

Вселенський патріарх Варфоломій не бачить потреби погоджувати створення Української православної церкви з іншими церквами. Про це він сказав в інтерв’ю болгарському Інформаційному агентству БГНЕС, переклад якого публікує «Главком».

За словами предстоятеля Вселенського патріархату, в першому тисячолітті рішенням Вселенських соборів були встановленні межі всього п'яти стародавніх патріархатів (Старий Рим, Новий Рим - Константинополь, Олександрія, Антіохія, Єрусалим) і Кіпрська церква.

«Протягом наступних років Вселенський патріархат, керуючись Священними канонами (включаючи 9-й, 17-й і 28-й канони Четвертого Вселенського Собору, 36-й Канон Трулльський Собор і 1 Канон Собору від 879/880 р., який був проведений в церкві Святої Софії в Константинополі), взяв на себе відповідальність за надання Томосу про автокефалію всім новоствореним церквам, перетворивши їх на архієпископства чи патріархати, без обговорення чи співпраці в цьому питанні з іншими церквами», - зазначив патріарх Варфоломій і додав, що у випадку з Україною, вони не робили нічого іншого.

«Ми використали ту ж практику, якої дотримувалися у визнанні всіх новостворених автокефальних церков», - заявив Вселенський патріарх Варфоломій.

Як повідомлялося, 6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

А вже 9 січня у Стамбулі Томос підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату (фото).