Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ваш борщ буде найсмачнішим: поради від шеф-кухарів

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Ваш борщ буде найсмачнішим: поради від шеф-кухарів
Борщ – це культурне надбання України
фото: glavcom.ua

Кожна українська родина варить борщ за своїм особливим рецептом, але корисні поради шеф-кухарів не стануть на заваді

Фраза про те, що в кожної господині свій рецепт та найсмачніший борщ – всім добре відома. Незважаючи на це, основи виразного смаку варто знати. Особливо, коли за справу беруться новачки, пише prostoway.com.

Будьте впевнені, що борщ у вас точно вийде смачним. Не гірше, ніж в шеф-кухарів та досвідчених господинь.

Два види м’яса

Найчастіше використовують один вид м’яса. Це може бути яловича кістка, лопатка, курка або свинина. Спробуйте зварити бульйон на основі двох різновидів. Він вийде більш наваристий, ароматніший та матиме багатший смак.

Ложка цукру

Додайте в каструлю з борщем буквально одну ложку цукру. Ви будете здивовані наскільки смак буде збалансованим. Просто ресторанна страва. Цукор доповнить томатну заправку, врівноважить кислинку та покращить смак овочів.

Вершкове масло

Не переживайте, що в наваристий борщ треба класти масло. Буквально 10-15 г на цілу каструлю – цього цілком буде достатньо. Смак буде м’якішим.

Лайфхак з буряком

Іноді колір борщу виходить не достатньо виразним та червоним, як хотілося б. Виправити це можна правильно приготованим буряком. Спробуйте наступним чином.

Почистіть буряк та покладіть його цілим варитися в борщ. А решту коренеплодів варто натерти та обсмажити з оцтом та лимонним соком на сковороді. А потім в борщ натріть зварений буряк та покладіть засмажку. Ви побачите, що борщ у вас вийде дійсно червоним.

Часник та зелень

Ці компоненти обов’язкові, якщо ви хочете мати яскравий аромат. Часник та зелень ідеально доповнюють всі інші компоненти. Зверніть увагу момент, коли треба їх додавати. Їх треба посікти ножем та додати в борщ після приготування. Саме тоді вони віддадуть найбільше аромату.

Теги: соціум їжа борщ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціальна підтримка підвищує стійкість людини у стресових ситуаціях
«Ти робиш недостатньо». Чотири міфи про агресивну українізацію
3 квiтня, 10:12
«Мати вивіску «все для причастя» на магазині алкоголя – нормально»
Про віру і вивіску «Все для причастя»
10 квiтня, 06:24
«Зараження крові – то смертельна хвороба...»
Зараження крові через телевізор. Що під час війни коїться в українському ефірі
28 березня, 09:11
«В моїй Україні сотні хлопців без ніг не можуть вже більше ніж півроку отримати протези…»
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
12 квiтня, 13:00
Митрополити Московської церкви в Україні
Ніч чудес для митрополитів Онуфрія та Павла
6 квiтня, 11:01
Зареєстровано електронну петицію щодо заборони Tik Tok в Україні
Зареєстровано електронну петицію щодо заборони Tik Tok в Україні
28 березня, 23:26
Серед жителів України 69,1% вважають недостатніми обсяги військово-технічної підтримки, яку отримують наші захисники від держав-партнерів
Майже 70% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні – опитування
1 квiтня, 08:04
Вчені виявили давні тексти Євангелія
Вчені виявили давні тексти Євангелія: чим цікава знахідка (фото)
8 квiтня, 05:31
Виплати ВПО: які проблеми можуть виникнути після оформлення
Виплати ВПО: які проблеми можуть виникнути після оформлення
13 квiтня, 02:00

Суспільство

Ваш борщ буде найсмачнішим: поради від шеф-кухарів
Ваш борщ буде найсмачнішим: поради від шеф-кухарів
Росія підвищить податки для громадян, які втекли за кордон: деталі
Росія підвищить податки для громадян, які втекли за кордон: деталі
Полярне сяйво в Україні: синоптик пояснила причини
Полярне сяйво в Україні: синоптик пояснила причини
Хвилина мовчання: згадаймо офіцерку поліції Ірину Гордієвич
Хвилина мовчання: згадаймо офіцерку поліції Ірину Гордієвич
Дощі не вщухають: прогноз погоди на 24 квітня
Дощі не вщухають: прогноз погоди на 24 квітня
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
24K
«У нас просто батальон распался»: окупант розповідає про безлад у підрозділі (перехоплення)
12K
Ротний загинув у бою, і Олександру випало взяти командування на себе
12K
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8306
Що росіяни планували зробити з Україною після перемоги: депутат Держдуми зробив гучну заяву
5896
Перерахунок пенсії: хто отримає на тисячу гривень більше

Новини

Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Сьогодні, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту