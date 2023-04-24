Ваш борщ буде найсмачнішим: поради від шеф-кухарів

Кожна українська родина варить борщ за своїм особливим рецептом, але корисні поради шеф-кухарів не стануть на заваді

Фраза про те, що в кожної господині свій рецепт та найсмачніший борщ – всім добре відома. Незважаючи на це, основи виразного смаку варто знати. Особливо, коли за справу беруться новачки, пише prostoway.com.

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Будьте впевнені, що борщ у вас точно вийде смачним. Не гірше, ніж в шеф-кухарів та досвідчених господинь.

Два види м’яса

Найчастіше використовують один вид м’яса. Це може бути яловича кістка, лопатка, курка або свинина. Спробуйте зварити бульйон на основі двох різновидів. Він вийде більш наваристий, ароматніший та матиме багатший смак.

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Ложка цукру

Додайте в каструлю з борщем буквально одну ложку цукру. Ви будете здивовані наскільки смак буде збалансованим. Просто ресторанна страва. Цукор доповнить томатну заправку, врівноважить кислинку та покращить смак овочів.

Вершкове масло

Не переживайте, що в наваристий борщ треба класти масло. Буквально 10-15 г на цілу каструлю – цього цілком буде достатньо. Смак буде м’якішим.

Лайфхак з буряком

Іноді колір борщу виходить не достатньо виразним та червоним, як хотілося б. Виправити це можна правильно приготованим буряком. Спробуйте наступним чином.

Почистіть буряк та покладіть його цілим варитися в борщ. А решту коренеплодів варто натерти та обсмажити з оцтом та лимонним соком на сковороді. А потім в борщ натріть зварений буряк та покладіть засмажку. Ви побачите, що борщ у вас вийде дійсно червоним.

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Часник та зелень

Ці компоненти обов’язкові, якщо ви хочете мати яскравий аромат. Часник та зелень ідеально доповнюють всі інші компоненти. Зверніть увагу момент, коли треба їх додавати. Їх треба посікти ножем та додати в борщ після приготування. Саме тоді вони віддадуть найбільше аромату.