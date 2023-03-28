Головна Думки вголос Анатолій Матвійчук
search button user button menu button
Анатолій Матвійчук Народний артист України

Зараження крові через телевізор. Що під час війни коїться в українському ефірі

glavcom.ua
«Зараження крові – то смертельна хвороба...»
колаж: glavcom.ua

Не знаю, чесно, хто потребує зараз такої кількості цих дебільних шоу?

Під гучні київські вибухи добре думається. Зокрема про всю цю хитру фронду, яка тримає вітчизняні телеканали і зараз знов настирливо наводнює ефір розважальними шоу.

Варто спробувати збагнути, як мислить влада, і як міркують власники телеканалів. Але нинішню владу передбачити легше: мовляв, народ наляканий і збуджений, його потрібно чимось розважати, відволікати і давати релакс, нехай дивляться ці гумористично-патріотичні шоу і набираються бойового духу. А під час рекламних пауз хай думають, що їм необхідно прикупити в аптеках (чомусь фармацевтичний бізнес зараз у фаворі).

Не знаю, чесно, хто потребує зараз такої кількості цих дебільних шоу? І чи справді у нас в Україні залишились самі лише дебіли, які ще споживають цей заборонений допінг у таких масштабах. Але схоже, у нашої верхівки, як у того Незнайки з казки один рецепт лікування всіх проблем і хвороб – касторка! Видно їхні креативні  голови народжують лише такий квазіпродукт, а хотілось би чогось щирого і доброго, що лікує наші душі, а не того, що  у рекламних паузах пропонує фармацевтична мафія.

Як мислять власники телеканалів? Мабуть, там трохи інша задача: зберегти свій медіаресурс, свого глядача і свій потенційний рекламний бізнес. А для цього, щоб там не було, потрібно утримувати в свідомості телезомбаків все точно так, як було до війни, роблячи вигляд, ніби нічого й не трапилося, а за вікнами мир та спокій. І вже бачимо, я деякі телеканали підтягнули до себе практично всіх тих, хто з ранку до вечора веселив публіку до війни. І все, нині майже як було, тільки от заговорили і заспівали всі на мові, яка ще донедавна була для них ворожою. Але навіть за мовою важко сховатися, бо народити щось путнє, окрім чергової «дикої дички» вони не можуть.  Як це виглядає насправді зараз образно поясню.

Уявіть собі, що в тілі зріє величезний гнійник або розвивається гангрена, яка потребує ургентного оперативного лікування. Та замість цього – рана заліплюється пластирем, а пацієнту дають сильне знеболювальне. 

Але рана продовжує гнити, тіло розкладається, поширюючи нестерпний сморід, гній тече струмками! Але нам кажуть - все добре, потерпіть, ми дали вам знеболювальне, організм сильний, він упорається...

Ні, не впорається! Інформаційний простір у кожній цивілізованій  країні має працювати як своєрідна нервова система - вона збирає сигнали і посилає їх в мозок, а той вирішує, як лікувати організм – і виділяє то адреналін, то окситоцин, то мелатонін, в залежності від потреби організму.

А тепер уявіть, що вся ваша імунна ситема оглушена морфіном, героїном чи сильним знеболювальним – і ви навіть не розумієте, в якому жахливому ви стані!

Телепростір сьогодні, на жаль, виконує саме таку, відволікаючу роль – роль пластира.  А топ-менеджери каналів просто не можуть дочекатись, коли все закінчиться, бо прибутки власників падають, вони нервують і страхуються на всі боки – ніби і всі в бойовому строю, але при тому й колишня медіаобойма при них, всі агенти впливу (тобто поп-звьозди) заряджені, хіба що добре закамуфльовані за допомогою української мови. І виходить, як в тому анекдоті – прутень уже обрізаний, але й хрестик висить на шиї, - бо, а раптом щось! А так, побачимо, що буде. Схоже, у медіамагнатів у цій країні якась своя гра. Яка? Невдовзі дізнаємось!

Але медики знають, зараження крові – то смертельна хвороба. Якщо, звичайно, не вживати кардинальних дій, а ліпити пластир на гнійник. А пацієнту можна і далі вішати лапшу на вуха – допоки він ще живий...

Читайте також: Які пам’ятники встановлювала Україна в останні роки і скільки це коштувало
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: телебачення соціум культура

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ця історія –  прецедент та можливість кожному з нас зробити свій вклад у формування здорового та цивілізованого суспільства»
«Умовно винні». Чому не можна пробачати гвалтівникам
Вчора, 08:55
Воєнні злочини Росії в Україні можуть бути й будуть оцінюватися за українським законодавством
«Русофобія» або як Росія вдає із себе жертву
16 березня, 16:30
Народний артист України Іво Бобул на інтерв'ю у блогерки Емми Антонюк
Скандал у ефірі. Проблема не лише в Іво Бобулі
1 березня, 19:25
Українська культура страждала протягом тривалого часу
Величезна загроза для української культури
25 березня, 19:00
На фото Николай Малуха
Українець 19 років прожив у Росії. Ось що він зрозумів про цю країну
11 березня, 10:10
Росіяни хочуть знищити все, що пов'язано з Україною
Скільки ще обстрілів, жертв та руйнувань потрібно, щоб відмовитися від російської мови?
9 березня, 17:35
Познер вперше висловився про війну в Україні, пообіцявши пропагандистам пекло, але є нюанс
Познер вперше висловився про війну в Україні, пообіцявши пропагандистам пекло, але є нюанс
6 березня, 15:50
Учасники британсько-українського вебінара
Журналісти закликають створити міжнародний трибунал проти Путіна: деталі
2 березня, 20:31
Серіал «Спіймати Кайдаша»
Український серіал «Спіймати Кайдаша» вийде на Netflix
23 березня, 04:51

Анатолій Матвійчук

Зараження крові через телевізор. Що під час війни коїться в українському ефірі
Зараження крові через телевізор. Що під час війни коїться в українському ефірі
Величезна загроза для української культури
Величезна загроза для української культури
«Слово – зброя», або Як алмази стають діамантами
«Слово – зброя», або Як алмази стають діамантами
Скандал у ефірі. Проблема не лише в Іво Бобулі
Скандал у ефірі. Проблема не лише в Іво Бобулі
Чи легко це – перейти з російської мови на українську?
Чи легко це – перейти з російської мови на українську?
Українці, не станьте нацією вандалів
Українці, не станьте нацією вандалів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
93K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
30K
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої
27K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел
18K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
12K
Ядерна зброя РФ у Білорусі: Китай зробив заяву

Новини

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту