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Вчені виявили давні тексти Євангелія: чим цікава знахідка (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Вчені виявили давні тексти Євангелія: чим цікава знахідка (фото)
Вчені виявили давні тексти Євангелія
фото з відкритих джерел

Один із дослідників Григорій Кессель з Австрійської академії наук розшифрував приховані слова сирійською мовою

Група науковців в абатстві Боббіо на півночі Італії знайшла втрачений рукопис давньоримського астронома Клавдія Птолемея.

Один із дослідників Григорій Кессель з Австрійської академії наук розшифрував приховані слова сирійською мовою на знайденому в багатошаровому манускрипті з текстами Нового Завіту, який ще 1,3 тис. років тому неодноразово переписувавсяв Палестині сирійською мовою.

Про це пише ресурс Phys.org.

Святе Письмо, як відомо, переписувати і перекладали на різні мови впродовж багатьох століть й дослідник виявив один із найдревніших перекладів Євангелія, зроблений ще у ІІІ столітті та скопійований у VI столітті, на окремих збережених сторінках манускрипту.

До цього науковцям було відомо лише про два манускрипти, які містили старосирійський переклад Євангелій.

Один з них зберігається у Британській бібліотеці в Лондоні, а інший знайшли в монастирі Святої Катерини на горі Синай. Фрагменти з третього манускрипту нещодавно вдалося встановити під час проєкту «Синайські палімпсести» («Sinai Palimpsests Project»).

Кессель за допомогою ультрафіолетової фотографії виявив у манускрипті Ватиканської бібліотеки третій шар тексту, тобто подвійний палімпсест. Цей знайдений фрагмент поки єдиний відомий з четвертого манускрипту, який свідчить про старосирійську версію текстової передачі Євангелій.

У грецькому варіанті Євангелія від Матвія, розділ 12, вірш 1 говорить: «Того часу Ісус переходив ланами в суботу. А учні Його зголодніли були, і стали зривати колосся та їсти», то в сирійському перекладі сказано: почали зривати колосся, розтирати їх у руках і їсти».

Вважається, що сирійською мовою користувалися арамейськомовні християни Східного Середземномор'я. Найбільший її розквіт та поширення почалися з II століття, коли нею переклали Біблію, що і стало канонічним у християн-сирійців.

Цей текст написали щонайменше на століття раніше від найдавніших грецьких рукописів, що дійшли до нас, включаючи Синайський кодекс. Найдавніші збережені рукописи з цим сирійським перекладом датуються 6 століттям і збереглися у стертих шарах, так званих палімпсестах, що складаються з нових пергаментних аркушів.

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Теги: релігія соціум Італія

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