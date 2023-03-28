Зареєстровано електронну петицію щодо заборони Tik Tok в Україні

На даний момент, зібрано більше третини голосів

Популярну у світі соціальну мережу Tik Tok хочуть заборонити в Україні, принаймі, на час війни.

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На сайті Президента України зареєстровано електронну петицію щодо заборони Tik Tok на час війни.

«Так як зараз багато пропаганди йде через відео з Tik-Tok, пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні», – зазначила авторка петиції Наталія Карасьова.

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Петицію зареєстрували 24 березня. До кінця збору підписів залишилося 90 днів. Станом на зараз петиція зібрала майже 8 тисяч підписів із необхідних 25 тисяч.

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