Про віру і вивіску «Все для причастя»
Жартувати про релігію – нормально
Мати вивіску «все для причастя» на магазині алкоголя – нормально.
Бойкотувати цей магазин, бо вас це ображає – нормально.
Вимагати чогось від інших, бо ви образились – ненормально.
Постити в інстаграмі картинку розіп’ятого Бетмена – нормально.
Вимагати її прибрати – ненормально.
Жартувати про релігію – нормально.
Вимагати не жартувати – ненормально.
Вимагати поважати ваше право вірити (в будь що) – нормально.
Вимагати від людей вести себе по-іншому, бо ви вірите, що історія про розіп’ятого 1990 років тому реформістського ребе, який творив чудеса, а потім воскрес і забрав з собою особисто ваші гріхи правдива – ненормально.
Ваша віра – ваша особиста справа.
Ви живете в світській країні.
Get over it.
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