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Дмитро Гурін Народний депутат

Про віру і вивіску «Все для причастя»

glavcom.ua
«Мати вивіску «все для причастя» на магазині алкоголя – нормально»
фото з відкритих джерел

Жартувати про релігію – нормально

Мати вивіску «все для причастя» на магазині алкоголя – нормально.

Бойкотувати цей магазин, бо вас це ображає – нормально.

Вимагати чогось від інших, бо ви образились – ненормально.

Постити в інстаграмі картинку розіп’ятого Бетмена – нормально.

Вимагати її прибрати – ненормально.

Жартувати про релігію – нормально.

Вимагати не жартувати – ненормально.

Вимагати поважати ваше право вірити (в будь що) – нормально.

Вимагати від людей вести себе по-іншому, бо ви вірите, що історія про розіп’ятого 1990 років тому реформістського ребе, який творив чудеса, а потім воскрес і забрав з собою особисто ваші гріхи правдива – ненормально.

Ваша віра – ваша особиста справа.

Ви живете в світській країні.

Get over it.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія церква соціум

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Дмитро Гурін

Про віру і вивіску «Все для причастя»
Про віру і вивіску «Все для причастя»
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