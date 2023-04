Про віру і вивіску «Все для причастя»

Жартувати про релігію – нормально

Мати вивіску «все для причастя» на магазині алкоголя – нормально.

Бойкотувати цей магазин, бо вас це ображає – нормально.

Вимагати чогось від інших, бо ви образились – ненормально.

Постити в інстаграмі картинку розіп’ятого Бетмена – нормально.

Вимагати її прибрати – ненормально.

Вимагати не жартувати – ненормально.

Вимагати поважати ваше право вірити (в будь що) – нормально.

Вимагати від людей вести себе по-іншому, бо ви вірите, що історія про розіп’ятого 1990 років тому реформістського ребе, який творив чудеса, а потім воскрес і забрав з собою особисто ваші гріхи правдива – ненормально.

Ваша віра – ваша особиста справа.

Ви живете в світській країні.

Get over it.