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Виплати ВПО: які проблеми можуть виникнути після оформлення

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Виплати ВПО: які проблеми можуть виникнути після оформлення
Виплати ВПО: які проблеми можуть виникнути після оформлення
фото з вільних джерел

Термін зарахування залежить від того, коли Ощадбанк перерахує кошти до конкретного банку

У Міністерстві соціальної політики України пояснили, як діяти у разі виникнення проблем після оформлення документів, що засвідчують статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

«Якщо ви подали заяву на отримання допомоги на проживання для ВПО і вам були призначені виплати, то слід очікувати на зарахування коштів», – зазначили у відомстві.

Термін зарахування залежить від того, коли Ощадбанк перерахує кошти до конкретного банку, пояснили у Мінсоцполітики.

«Кошти від міністерства надійдуть на рахунок, вказаний громадянином під час подання заяви», – також говориться у повідомленні.

При цьому у разі, якщо громадяни подали заяву на допомогу та не отримують її більше двох місяців, необхідно звернутися до того органу соцзахисту, в якому була оформлена довідка ВПО та допомога.

«Бувають випадки, коли банк не може зарахувати кошти на рахунок отримувача через помилку в оформленій заяві», – наголосили у міністерстві.

Підкреслимо, через війну в соціальній системі відбувається довгостроковий розрив – зменшення доходів при поступовому збільшенні видатків. Про це заявила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак під час дискусії «Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави».

Теги: Міністерство соціальної політики соціум гроші

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