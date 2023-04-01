Майже 70% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні – опитування

Інші види іноземної підтримки нашої держави більшість респондентів назвали достатніми

Серед жителів України 69,1% вважають недостатніми обсяги військово-технічної підтримки, яку отримують наші захисники від держав-партнерів, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня.

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При цьому достатньою оборонну допомогу назвали лише 23,1% респондентів, а 7,7% не обрали однозначний варіант відповіді.

Усі інші види іноземної підтримки України більшість учасників дослідження оцінили як достатні.

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Зокрема, такий варіант відповіді обрали 49,1% опитаних щодо політичної допомоги. Але 38,2% висловили протилежну думку. Ще 12,6% громадян було складно відповісти.

Гуманітарну підтримку нашої держави з боку партнерів назвали достатньою 58,1% респондентів, недостатньою – 27,5%, а не дали чіткої відповіді – 14,4%.

У питанні надання прихистку біженцям 63,5% позитивно оцінили зусилля інших країн, 19,6% назвали їх недостатніми, 16,9% не визначилися.

Щодо оцінки жителями України обсягів гуманітарної, військової допомоги та надання прихистку біженців показники майже не змінилися з вересня-жовтня 2022 року. Водночас, на 10,7% більше опитаних тепер вважають достатньою політичну підтримку (49,1% проти 38,4%).

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Соціологічне опитування проводилося методом face-to-face в усіх областях України, окрім Донецької та Луганської, – на тих територіях, які контролює уряд України та де не ведуться бойові дії. Дослідження здійснювали в межах проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Нідерландів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками війни Росії проти України, у тому числі евакуацією мільйонів громадян.

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