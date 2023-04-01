Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Майже 70% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні – опитування

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Майже 70% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні – опитування
Серед жителів України 69,1% вважають недостатніми обсяги військово-технічної підтримки, яку отримують наші захисники від держав-партнерів
фото з вільних джерел

Інші види іноземної підтримки нашої держави більшість респондентів назвали достатніми

Серед жителів України 69,1% вважають недостатніми обсяги військово-технічної підтримки, яку отримують наші захисники від держав-партнерів, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня.

При цьому достатньою оборонну допомогу назвали лише 23,1% респондентів, а 7,7% не обрали однозначний варіант відповіді.

Усі інші види іноземної підтримки України більшість учасників дослідження оцінили як достатні.

Зокрема, такий варіант відповіді обрали 49,1% опитаних щодо політичної допомоги. Але 38,2% висловили протилежну думку. Ще 12,6% громадян було складно відповісти.

Гуманітарну підтримку нашої держави з боку партнерів назвали достатньою 58,1% респондентів, недостатньою – 27,5%, а не дали чіткої відповіді – 14,4%. 

У питанні надання прихистку біженцям 63,5% позитивно оцінили зусилля інших країн, 19,6% назвали їх недостатніми, 16,9% не визначилися.

Щодо оцінки жителями України обсягів гуманітарної, військової допомоги та надання прихистку біженців показники майже не змінилися з вересня-жовтня 2022 року. Водночас, на 10,7% більше опитаних тепер вважають достатньою політичну підтримку (49,1% проти 38,4%).

Соціологічне опитування проводилося методом face-to-face в усіх областях України, окрім Донецької та Луганської, – на тих територіях, які контролює уряд України та де не ведуться бойові дії. Дослідження здійснювали в межах проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Нідерландів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками війни Росії проти України, у тому числі евакуацією мільйонів громадян.

Читайте також:

Які суми українці найчастіше жертвують на армію: результати опитування

Питання українських біженців. Чи зможе держава повернути людей

Теги: соцопитування соціум Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на середу, 1 березня, на заході окупованого Криму пролунали вибухи
«Бавовна» в Криму: чому окупаційна влада приховує удари по військових об'єктах півострова
4 березня, 13:33
Український посол у Південній Африці – про криваві діаманти та ймовірність арешту Путіна
Український посол у Південній Африці – про криваві діаманти та ймовірність арешту Путіна Інтерв’ю
30 березня, 14:50
Масовані ракетні удари в минулому? «Південь» повідомив про нову тактику Росії
Масовані ракетні удари в минулому? «Південь» повідомив про нову тактику Росії
2 березня, 15:29
Система для укладання мостів армії Сполучених Штатів
США оголосили про новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
3 березня, 20:21
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
5 березня, 23:41
Конференція «Рятуємо життя» зібрала 185 представників великого бізнесу з Італії, Німеччини, Австрії, Болгарії, Польщі, Чехії, Бельгії та України
Великий бізнес Італії допоможе відбудовувати Україну після війни – заява компаній
18 березня, 14:37
Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України
Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України
21 березня, 01:26
Провокації ворога на Луганщині та погрози жителям Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Провокації ворога на Луганщині та погрози жителям Херсонщини: яка ситуація в регіонах
20 березня, 11:04
Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових гелікоптерів
Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових гелікоптерів
30 березня, 19:23

Суспільство

Майже 70% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні – опитування
Майже 70% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні – опитування
1 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Ламали техніку та били. Як УПЦ МП зустрічала журналістів у Лаврі
Ламали техніку та били. Як УПЦ МП зустрічала журналістів у Лаврі
Як усе починалося. Мережа оприлюднила давнє фото Залужного
Як усе починалося. Мережа оприлюднила давнє фото Залужного
Спілка журналістів презентувала історії мирних жителів Бородянки
Спілка журналістів презентувала історії мирних жителів Бородянки
Києво-Печерський заповідник подав позов проти УПЦ МП
Києво-Печерський заповідник подав позов проти УПЦ МП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
«Майбутнє буде повне кривавих подій між московською і українською нацією». Пророчі цитати Миколи Міхновського
21K
Розробка атомних підводних човнів. Китай жорстко відреагував на співпрацю трьох країн
6074
Фото московських батюшок у Лаврі шокувало мережі (фото)
5882
У Києві почався аптечний ажіотаж (фото)
5649
Частина окупантів штурмує Бахмут, інша – тікає з військових частин: як пройшов день на фронті
5195
«Я не прогнувся під Путіна». Лукашенко «вибухнув» виправданнями

Новини

Ворог окопується на півдні і намагається взяти Бахмут під повний контроль – Генштаб
Сьогодні, 06:39
МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)
Вчора, 23:14
НАТО повноцінно поновлює роботу представництва у Києві
Вчора, 17:31
Частина України знову пірне в похолодання: яка погода буде на початку квітня
Вчора, 13:50
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Вчора, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Вчора, 06:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту