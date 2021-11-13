Велика Британія досі не визнала Голодомор геноцидом. Посол пояснила позицію

«Британський парламент визнав Голодомор, але…»

Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні. Однак керівництво країни не вважає, що його можна вважати геноцидом через юридичні моменти. Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Питання визнання Голодомору як геноциду українського народу пов’язано повністю з юридичним визначенням», – сказала дипломатка.

Мелінда Сіммонс зазначила, що питання визнання Голодомору та поширення інформації про це є частиною британсько-українських відносин.

«У Великій Британії відбуваються культурні події, які допомагають людям розуміти, що таке Голодомор. І цьому може допомогти сама Україна. Саме тому сподіваюся, що дуже скоро буде відкрито Музей Голодомору. Біля Лаври ведуться великі будівельні роботи. І це дуже допоможе іншим країнам зрозуміти, що таке Голодомор», – зазначила Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великобританії у 2017 році відповіло на заклик парламенту визнати український Голодомор геноцидом відмовою. Своє рішення уряд пояснив тим, що Голодомор відбувся до схвалення конвенції ООН щодо геноциду 1948 року, а міжнародне право не можна застосовувати ретроспективно.

Раніше повідомлялося, що у Росії голову «Меморіалу» викликали до поліції через показ фільму про Голодомор.