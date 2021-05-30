  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Техас визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Техас став 23-м американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні - Техас визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу
    Техас став 23-м американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні

    Рішення підтримали 142 місцеві законодавці, і жоден не висловився проти

    Американський штат Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та визначив листопад 2021 року місяцем пам’яті про жертв цієї трагедії.

    Про це йдеться в тексті резолюції №253 Палати представників штату Техас, оприлюдненій на офіційному сайті законодавчого органу, повідомляє «Укрінформ».

    «Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року Місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих», – йдеться у резолюції.

    Зазначається, що рішення підтримали 142 місцеві законодавці, і жоден не висловився проти.

    Комітет США з визнання Голодомору в Україні геноцидом, зі свого боку, висловив вдячність почесному консулу України Грегу Бучаю «за його зусилля і старання, спрямовані на сприяння поінформованості про Голодомор у штаті Техас».

    Таким чином, підкреслили в комітеті, Техас став 23-ім американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні.

    Раніше повідомлялося, що частина студентів Альбертського університету в канадському Едмонтоні вимагає звільнити викладача, який заперечує факт Голодомору, здійснений радянською владою на початку 1930-х років.

    До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців.

    Читайте також:
    Теги: США геноцид політика Україна Голодомор 1932-1933 років
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Техас визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу