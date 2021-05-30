Техас визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу

Техас став 23-м американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні

Рішення підтримали 142 місцеві законодавці, і жоден не висловився проти

Американський штат Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та визначив листопад 2021 року місяцем пам’яті про жертв цієї трагедії.

Про це йдеться в тексті резолюції №253 Палати представників штату Техас, оприлюдненій на офіційному сайті законодавчого органу, повідомляє «Укрінформ».

«Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року Місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих», – йдеться у резолюції.