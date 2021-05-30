Техас визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу
Рішення підтримали 142 місцеві законодавці, і жоден не висловився проти
Американський штат Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та визначив листопад 2021 року місяцем пам’яті про жертв цієї трагедії.
Про це йдеться в тексті резолюції №253 Палати представників штату Техас, оприлюдненій на офіційному сайті законодавчого органу, повідомляє «Укрінформ».
«Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року Місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих», – йдеться у резолюції.
Комітет США з визнання Голодомору в Україні геноцидом, зі свого боку, висловив вдячність почесному консулу України Грегу Бучаю «за його зусилля і старання, спрямовані на сприяння поінформованості про Голодомор у штаті Техас».
Таким чином, підкреслили в комітеті, Техас став 23-ім американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні.
Раніше повідомлялося, що частина студентів Альбертського університету в канадському Едмонтоні вимагає звільнити викладача, який заперечує факт Голодомору, здійснений радянською владою на початку 1930-х років.
До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців.