Великоднє богослужіння у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ (трансляція)

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2 травня християни східного обряду святкують Великдень

У неділю, 2 травня, о 07:30 розпочнеться трансляція Великоднього богослужіння із Патріаршого собору Воскресіння Христового (Київ) Української греко-католицької церкви.

Правитиме службу Блаженніший митрополит Святослав. Усі бажаючі можуть долучитися до літургії онлайн.

Учорашню вечірню з київського Михайлівського Златоверхого собору за участю предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія можна подивитися тут.

Як відомо, у неділю, 2 травня, християни східного обряду святкують Великдень.

Також митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.

Натомість главу держави 1 травня помітили під час відпочинку у Карпатах (фото).