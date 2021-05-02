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    Великоднє богослужіння у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ (трансляція)

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    Правитиме службу Блаженніший митрополит Святослав - Великоднє богослужіння у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ (трансляція)
    Правитиме службу Блаженніший митрополит Святослав
    Скріншот з відео

    2 травня християни східного обряду святкують Великдень

    У неділю, 2 травня, о 07:30 розпочнеться трансляція Великоднього богослужіння із Патріаршого собору Воскресіння Христового (Київ) Української греко-католицької церкви.

    Правитиме службу Блаженніший митрополит Святослав. Усі бажаючі можуть долучитися до літургії онлайн.

    Учорашню вечірню з київського Михайлівського Златоверхого собору за участю предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія можна подивитися тут.

    Як відомо, у неділю, 2 травня, християни східного обряду святкують Великдень.

    Також митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.

    Зазначимо, президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.

    Натомість главу держави 1 травня помітили під час відпочинку у Карпатах (фото).

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    Теги: церква релігія Великдень 2021 УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук
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