Волонтери доставили бійцям на Донбас 15 тисяч пасок

Вперше на передову відправили таку кількість пасхальної здоби від волонтерів одночасно

Волонтери привезли 15 тисяч пасок для прикордонників і військових, які несуть службу на сході України. Про це повідомляє телеканал «Дом».

«Вперше на передову відправили таку кількість пасхальної здоби від волонтерів одночасно», – йдеться у повідомленні.

Паски весь тиждень пекли небайдужі кияни, жителі Чернігова та Полтави – щоб передати частинку тепла і домашнього затишку на передову.

Шість екіпажів волонтерів протягом дня розвезли пасхальну випічку вздовж лінії зіткнення. Два екіпажі вирушили в Луганську область – до прикордонників і військовослужбовців у Станиці Луганській, Щасті та Золотому. На донецькому напрямку смаколики потрапили у підрозділи в Авдіївці, Мар'їнці, Маріуполі та Волновасі.

«На передовій свято збираються відзначати за звичайним графіком чергувань, але кухарі вже думають, чим порадувати бійців і планують до пасок завтра розфарбувати яйця», – додає телеканал.

Нагадаємо, 27 квітня Київська міська рада відправила 620 освячених пасок до зони проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.

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