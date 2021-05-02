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    Події в Україні

    Волонтери доставили бійцям на Донбас 15 тисяч пасок

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    Шість екіпажів волонтерів протягом дня розвезли пасхальну випічку вздовж лінії зіткнення - Волонтери доставили бійцям на Донбас 15 тисяч пасок
    Шість екіпажів волонтерів протягом дня розвезли пасхальну випічку вздовж лінії зіткнення
    Фото: kanaldom.tv

    Вперше на передову відправили таку кількість пасхальної здоби від волонтерів одночасно

    Волонтери привезли 15 тисяч пасок для прикордонників і військових, які несуть службу на сході України. Про це повідомляє телеканал «Дом».

    «Вперше на передову відправили таку кількість пасхальної здоби від волонтерів одночасно», – йдеться у повідомленні.

    Паски весь тиждень пекли небайдужі кияни, жителі Чернігова та Полтави – щоб передати частинку тепла і домашнього затишку на передову.

    Шість екіпажів волонтерів протягом дня розвезли пасхальну випічку вздовж лінії зіткнення. Два екіпажі вирушили в Луганську область – до прикордонників і військовослужбовців у Станиці Луганській, Щасті та Золотому. На донецькому напрямку смаколики потрапили у підрозділи в Авдіївці, Мар'їнці, Маріуполі та Волновасі.

    «На передовій свято збираються відзначати за звичайним графіком чергувань, але кухарі вже думають, чим порадувати бійців і планують до пасок завтра розфарбувати яйця», – додає телеканал.

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    Волонтери доставили бійцям на Донбас 15 тисяч пасок
    Волонтери доставили бійцям на Донбас 15 тисяч пасок
    Волонтери доставили бійцям на Донбас 15 тисяч пасок
    Волонтери доставили бійцям на Донбас 15 тисяч пасок
    Волонтери доставили бійцям на Донбас 15 тисяч пасок
    Волонтери доставили бійцям на Донбас 15 тисяч пасок

    Нагадаємо, 27 квітня Київська міська рада відправила 620 освячених пасок до зони проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

    Зазначимо, президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.

    Також митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.

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    Теги: прикордонники Донбас військові Великдень 2021 Операція Об’єднаних сил
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