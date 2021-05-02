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    Зеленський поїхав у Карпати, хоча закликав українців святкувати Великдень вдома

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    Подружжя Зеленських проводить великодні вихідні у&nbsp;Карпатах - Зеленський поїхав у Карпати, хоча закликав українців святкувати Великдень вдома

    Подружжя Зеленських проводить великодні вихідні у Карпатах

    Фото: Йо.Верховина

    За попередніми даними, глава держави прибув у Карпати не в рамках офіційного візиту, а на відпочинок

    Президент Володимир Зеленський у своєму великодньому привітанні заявив, що під час пандемії зустрічати Великдень вдома — прояв турботи й любові. Попри це, у мережі з’явилися фото Зеленського з дружиною 1 травня в Карпатах.

    На фото, опублікованих туристичним порталом «Йо.Верховина», Зеленський фотографується зі співробітниками музею в Карпатах. Президент був одягнений у повсякденний одяг і тримав фотокамеру у руках.

    Портал зазначає, що глава держави прибув не в рамках офіційного візиту, а на відпочинок.

    «Ніхто не очікував, але сьогодні 1 травня Верховину відвідав президент України Володимир Зеленський. Це був не офіційний візит, а відпочинок. Разом із дружиною побували на екскурсії в хаті-музей «Тіні забутих предків», де проживав та творив Сергій Параджанов, провела для них екскурсію місцева гуцулка пані Галина», – йдеться у повідомленні.

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    Зеленський поїхав у Карпати, хоча закликав українців святкувати Великдень вдома
    Зеленський поїхав у Карпати, хоча закликав українців святкувати Великдень вдома
    Зеленський поїхав у Карпати, хоча закликав українців святкувати Великдень вдома
    Зеленський поїхав у Карпати, хоча закликав українців святкувати Великдень вдома

    Нагадаємо, у своєму великодньому привітанні, опублікованому 1 травня, Зеленський закликав зустрічати свято вдома через ситуацію з поширенням коронавірусу.

    «Я вітаю всіх, хто відзначає в ці дні Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак в цьому для нас немає нічого страшного, сумного, тим більше, гріховного, перш за все тому, що це і є виконання християнського боргу, а саме - турботи і любові до ближнього. А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій у боротьбі за мир, або медичному чергуванні біля ліжок з хворими в боротьбі за здоров'я, в боротьбі за життя», – сказав Зеленський.

    Як відомо, християни східного обряду цього року святкують Великдень 2 травня.

    До слова, митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.

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    Теги: свята відпочинок Володимир Зеленський Великдень 2021 Карпати (гори) президент Олена Зеленська Верховина
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