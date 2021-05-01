В Україну чартером доставили Благодатний вогонь

Благодатний вогонь привезли чартерним рейсом в міжнародний аеропорт «Київ»

Священнослужителі Російської православної церкви в Україні привезли Благодатний вогонь, який зійшов у Єрусалимі. Про це повідомляється на сторінці УПЦ МП в Facebook у суботу, 1 травня.

Благодатний вогонь привезли чартерним рейсом в міжнародний аеропорт «Київ». З аеропорту його доставлять до столиці, а звідти розвезуть іншим церквам по Україні.

«Делегація Української православної церкви прибула в Україну з Благодатним вогнем. Він буде доставлений до храмів УПЦ в усі куточки України», – йдеться в повідомленні.

У свою чергу Православна церква України доставить Благодатний вогонь до України 2 травня звичайним авіарейсом. Про це заявив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.

«Немає жодної дійсно вагомої потреби витрачати величезні кошти на чартерні рейси, особливо під час пандемії, щоб на кілька годин раніше привезти Святе Світло», – зазначив він.

Як повідомлялося, у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія запалювання благодатного вогню.

Влада Ізраїлю дозволила прибути по благодатний вогонь літакам з 11 країн, зокрема з України.

Раніше «Главком» транслював церемонію сходження Благодатного вогню в Єрусалимі.

За традицією, християни східного обряду чекають на сходження Благодатного вогню в Єрусалимі у Велику суботу, коли віряни згадують перебування Христа у труні. Цьогоріч цей день припадає на 1 травня.