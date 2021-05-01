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    Великоднє богослужіння в Михайлівському кафедральному соборі (трансляція)

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    Службу (пасхальний канон) відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній - Великоднє богослужіння в Михайлівському кафедральному соборі (трансляція)
    Службу (пасхальний канон) відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній

    Другий рік поспіль Великдень проходить в умовах карантину

    У ніч на 2 травня християни східного обряду відзначають Великдень – Світле Христове Воскресіння. Другий рік поспіль Великдень проходить в умовах карантину, у зв’язку з чим обмежено всі традиційні святкові заходи та богослужіння.

    У суботу, близько 23:00, розпочалося Великоднє богослужіння в Михайлівському кафедральному соборі.

    Службу (пасхальний канон) відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви Епіфаній.

    Зазначимо, президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.

    Також митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.

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    Теги: церква Українська православна церква релігія Великдень 2021 Епіфаній
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