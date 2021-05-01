Великоднє богослужіння в Михайлівському кафедральному соборі (трансляція)
Другий рік поспіль Великдень проходить в умовах карантину
У ніч на 2 травня християни східного обряду відзначають Великдень – Світле Христове Воскресіння. Другий рік поспіль Великдень проходить в умовах карантину, у зв’язку з чим обмежено всі традиційні святкові заходи та богослужіння.
У суботу, близько 23:00, розпочалося Великоднє богослужіння в Михайлівському кафедральному соборі.
Службу (пасхальний канон) відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви Епіфаній.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.
Також митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.