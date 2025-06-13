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«Верифіковані новини». Мовознавиця розкритикувала суспільного мовника за викостання украінглішу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Верифіковані новини». Мовознавиця розкритикувала суспільного мовника за викостання украінглішу
колаж: glavcom.ua

«Верифіковані новини» на «Суспільному» – ця реклама заполонила ефір колишнього національного радіо та ТБ

Рекламна кампанія «Суспільного» з гаслом «Верифіковані новини», яка заполонила ефір та білборди, викликала критику з боку мовознавиці Ольги Васильєвої. Вона розцінила використання слова «верифіковані» як черговий приклад «українглішу» та закликала суспільного мовника використовувати більш зрозумілі українські відповідники. Про це мовознавиця Ольга Васильєва розповіла у рубриці «Мовне питання» «Главкома».

Ольга Васильєва звернула увагу на те, що слово «верифіковані» є незрозумілим для значної частини аудиторії, особливо для літніх людей. «Ці канали слухають і дивляться переважно літні люди, навіщо їх харапудити такими страшними словами. Що воно таке – «верифіковані»? Звідки взялося це слово в українській мові?» – запитує мовознавиця.

Вона пояснила, що «верифікований» українською мовою означає «перевірений», той, що не містить неправдивої інформації.

За словами Васильєвої, використання подібних запозичень, коли в мові є однослівні відповідники, є невиправданим. Вона провела паралель з мемом про «диспоузер» (кухонний подрібнювач відходів), де йдеться про надмірне використання англіцизмів у повсякденному мовленні.

«Одна справа, коли в мові немає однослівного відповідника (у минулому випуску ми говорили про «дисклеймер», що перекладається аж пʼятьма словами), але для слова «верифікований» є однослівний відповідник: «перевірений». Можна було вжити й «правдивий» («правдиві новини»)», – підкреслила мовознавиця.

Ольга Васильєва припустила, що мовник, вочевидь, вирішив «якось вирізнитися» за допомогою цього слова, але натомість створив бар'єр для розуміння та сприяє засміченню мови.

Нагадаємо, у сучасному українському мовленні часто побутує хибна думка, що слово «роковини» слід вживати лише щодо сумних дат, тоді як «річниця» – для позитивних подій. Проте це не відповідає історичним та словниковим нормам української мови. 

До слова, у сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському». Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила нюанси їх використання, наголосивши на багатозначності варіанту «по-українському».

Мовознавиця зазначила, що прислівник «по-українському» часто викликає здивування або навіть відторгнення у деяких мовців через недостатню обізнаність. Однак, за її словами, це цілком коректна лексема.

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Теги: мовознавець українська мова правопис Ольга Васильєва

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