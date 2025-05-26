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«Їсти американські пундики». Мовознавиця пояснила, що означає слово «донатити»

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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«Їсти американські пундики». Мовознавиця пояснила, що означає слово «донатити»
колаж: glavcom.ua

Якщо передавати цей англізм правильно, то має бути донейт (donate) – грошова пожертва, а не «донат». Жертвувати гроші – донейтити

Філологиня Ольга Васильєва пояснила, що означає слово «донатити» та що краще використовувати «донатити», «донейтити» чи «жертвувати». Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«Сьогодні говоримо про «донати». Якщо передавати цей англізм правильно, то має бути донейт (англ. donate) – грошова пожертва, а жертвувати гроші – донейтити. Натомість донат (англ. donut) – це американський пундик з начинкою та глазурʼю. Виходить, що донатити – це поїдати глазуровані пундики або чаювати з глазурованими пундиками?», – говорить мовознавиця.

Вона додає, що після огляду декількох словників змогла знайти два замінники слову «донатити».

«Перше – дáток (те, що підноситься як дар, пожертвування). Це слово є і в старих словниках (Грінченка, Кримського і Єфремова), і в СУМ-11 та СУМ-20. Податок – примусовий, даток – добровільний. Друге – дáнок. Воно є тільки у старих словниках (Грінченка та Уманця і Спілки) зі значенням «даяніе, даръ, пожалованье». Зменшене – даночок (теж у цих словниках). А від нього ще й добре утворюються дієслова: данити і заданити (замість «донатити» і «задонатити»). Візьміть на озброєння. Також не забувайте про просте і звичне слово «пожертва», – зазначає Ольга Васильєва.

Вона радить, що якщо хочеться вживати бодай на один англізм менше, то варто вживати «даток», «данок» або «пожертва». 

Нагадаємо, що Ольга Васильєва розповіла про відродження української термінології в сучасних механізмах термінотворення. У Радянському Союзі, якщо й створювали українські технічні терміни, то шляхом калькування з російської мови. Так виникло, наприклад, словосполучення «нержавіюча сталь». Проте варто пам’ятати, що період розвитку українського термінознавства в СРСР був надзвичайно коротким – лише з 20-х до 30-х років ХХ століття. Після цього майже всіх мовознавців, які працювали над українською технічною термінологією, репресували.

Також серед мовознавців спалахнула дискусія щодо правильного найменування жителів Сум. Приводом став офіційний лист директора Інституту української мови НАН України Павла Гриценка, в якому він підтвердив правильність форми «сумчани». Однак мовознавиця Ольга Васильєва підкреслила, що така назва суперечить усталеним нормам словотвору в українській мові.

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Теги: мова українська мова правопис Ольга Васильєва

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