Співачка Ротару найняла репетитора, щоб вивчити українську мову

Ауріка Ротару: «Я досі вдосконалюю українську мову. Вважаю, що зараз необхідно всім її знати. Українська мова – це наша зброя»

Ауріка Ротару: Я вирішила найняти репетитора, аби ідеально володіти солов'їною

Народна артистка України, родом з Буковини, молодша сестра Софії Ротару, Ауріка Ротару, поділилася, що після початку повномасштабної війни доволі ґрунтовно підійшла до вдосконалення української мови. Про це вона розповіла в авторській програмі Анастасії Даугуле «Моя історія», повідомляє «Главком».

За словами 66-річної виконавиці, вона вирішила найняти репетитора, щоб ідеально володіти українською мовою. До того ж під час розмови із журналісткою співачка зауважила, що мова – це зброя українського народу.

«Я досі вдосконалюю українську мову. Вважаю, що зараз необхідно всім її знати. Українська мова – це наша зброя. І зараз дуже це відчутно. Українці дуже згуртовані зараз, дуже сильні. Я теж хочу стати частиною цієї сили», – сказала артистка.

За словами Ауріки Ротару, займатися із репетитором вона вирішила через те, що з самого малечку співала українською, проте ніколи нею не розмовляла. «У паспорті в мене написано «молдаванка». Але в душі і серці я українка. Я повинна знати українську мову», – додала виконавиця.

Зірка пояснила, що закінчила молдавську школу, де навіть не було предмету з вивчення української мови.

Нагадаємо, що скандальний український репер та продюсер Потап виправдався, чому виконує пісні російською мовою. «Ті пісні, які я виконую російською мовою, були нею написані для російськомовної аудиторії. І зараз величезна кількість російськомовних за межами РФ та України. Це моя історія», – заявив він.

Також Народний артист України Богдан Бенюк закликав українців не боятися відстоювати свою позицію та жорстко реагувати на прояви російської мови в публічному просторі.