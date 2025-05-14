Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Співачка Ротару найняла репетитора, щоб вивчити українську мову

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
google social img telegram social img facebook social img
Ауріка Ротару: «Я досі вдосконалюю українську мову. Вважаю, що зараз необхідно всім її знати. Українська мова – це наша зброя»
фото: скриншот із відео-інтерв'ю

Ауріка Ротару:  Я вирішила найняти репетитора, аби ідеально володіти солов'їною

Народна артистка України, родом з Буковини, молодша сестра Софії Ротару, Ауріка Ротару, поділилася, що після початку повномасштабної війни доволі ґрунтовно підійшла до вдосконалення української мови. Про це вона розповіла в авторській програмі Анастасії Даугуле «Моя історія», повідомляє «Главком».

За словами 66-річної виконавиці, вона вирішила найняти репетитора, щоб ідеально володіти українською мовою. До того ж під час розмови із журналісткою співачка зауважила, що мова – це зброя українського народу.

«Я досі вдосконалюю українську мову. Вважаю, що зараз необхідно всім її знати. Українська мова – це наша зброя. І зараз дуже це відчутно. Українці дуже згуртовані зараз, дуже сильні. Я теж хочу стати частиною цієї сили», – сказала артистка.

За словами Ауріки Ротару, займатися із репетитором вона вирішила через те, що з самого малечку співала українською, проте ніколи нею не розмовляла. «У паспорті в мене написано «молдаванка». Але в душі і серці я українка. Я повинна знати українську мову», – додала виконавиця.

Зірка пояснила, що закінчила молдавську школу, де навіть не було предмету з вивчення української мови.

Нагадаємо, що скандальний український репер та продюсер Потап виправдався, чому виконує пісні російською мовою. «Ті пісні, які я виконую російською мовою, були нею написані для російськомовної аудиторії. І зараз величезна кількість російськомовних за межами РФ та України. Це моя історія», – заявив він.

Також Народний артист України Богдан Бенюк закликав українців не боятися відстоювати свою позицію та жорстко реагувати на прояви російської мови в публічному просторі.

Читайте також:

Теги: народний артист мова українська мова Софія Ротару українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У херсонських степах жінка захворіла, але продовжувала працювати та організовувати харчування бійців
Потрапила до шпиталю у 45-й день народження і через місяць померла. Згадаймо Аллу Яцюк
20 квiтня, 09:00
Чоловіче ім’я Ігор: як відмінювати і як писати по-батькові? Мовознавиця пояснила зміну правил
Чоловіче ім’я Ігор: як відмінювати і як писати по-батькові? Мовознавиця пояснила зміну правил
18 квiтня, 22:00
Серед запропонованих варіантів найпопулярнішим став – що дітей бити не можна
Марцінків запитав жителів Івано-Франківська, чи можна бити дітей за російську мову
29 квiтня, 21:36
Коли треба писати «День народження» з великої? Мовознавиця пояснила правило
Коли треба писати «День народження» з великої? Мовознавиця пояснила правило
29 квiтня, 21:28
За останні пʼять років зросла частка людей, які спілкуються в побуті українською мовою
Скільки українців говорять вдома державною: результати опитування
29 квiтня, 17:26
Вразливі родини можуть отримати 3 600 гривень на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців
Естонія виділила українцям грошову допомогу: як її отримати
4 травня, 19:10
1 травня Народний артист Василь Зінкевич відзначає день народження. Естрадному співаку виповнилося 80 років
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист
1 травня, 15:09
Омбудсменка не назвала школу, де стався цей інцидент
На Київщині директорка школи втратила посаду через мовний скандал
Вчора, 16:00
Чи пов’язаний вираз «пішов із життя» з самогубством? Пояснення філологині
Чи пов’язаний вираз «пішов із життя» з самогубством? Пояснення філологині
Сьогодні, 04:08

Шоу-біз

Єфросиніна звинуватила Фреймут у брехні
Єфросиніна звинуватила Фреймут у брехні
Співачка Ротару найняла репетитора, щоб вивчити українську мову
Співачка Ротару найняла репетитора, щоб вивчити українську мову
Святославу Вакарчуку – 50. Найцікавіше про відомого українського співака
Святославу Вакарчуку – 50. Найцікавіше про відомого українського співака
На Євробаченні-2025 ведучі несподівано згадали Росію
На Євробаченні-2025 ведучі несподівано згадали Росію
Прогнози букмекерів: Швеція – головний фаворит Євробачення 2025
Прогнози букмекерів: Швеція – головний фаворит Євробачення 2025
Нардепка звернулася до СБУ через скандальну блогерку Алхім
Нардепка звернулася до СБУ через скандальну блогерку Алхім

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
40K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
29K
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
11K
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua