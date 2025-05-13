Як називати мешканців Сум? Мовознавці спровокували скандал

Мовознавиця зауважує, що слово «сумчани» прийшло з російської, як і «кримчани»

Серед мовознавців спалахнула дискусія щодо правильного найменування жителів Сум. Приводом став офіційний лист директора Інституту української мови НАН України Павла Гриценка, в якому він підтвердив правильність форми «сумчани». Однак мовознавиця Ольга Васильєва підкреслила, що така назва суперечить усталеним нормам словотвору в українській мові. Про це філологиня наголошувала у рубриці «Главкома» «Мовне питання» та у своєму дописі у Facebook.

«Директор Інституту української мови НАН України дав письмову відповідь на запит депутата щодо назви мешканців міста Суми. Слово «сумчани», виявляється, утворене «за типовою українською моделлю». Дарма що катойконіми з «-чани» утворюються тільки від тих назв населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-: Вінниця – вінничани, Трускавець – трускавчани, Донецьк – донеччани, Чернівці – чернівчани, Гадяч – гадячани, Прилуки – прилучани. На це вказували і Борис Антоненко-Давидович, і Олександр Пономарів, і Ірина Фаріон», – написала Васильєва.

фото: Ольга Васильєва/Facebook

Мовознавиця зауважує, що слово «сумчани» прийшло з російської, як і «кримчани». За словами Васильєвої, професор Олександр Пономарів пропонував уживати форму «сумʼяни». Також вона наголошує, що найпродуктивнішим і найдавнішим суфіксом в українських катойконімах є «-ець», тож правильною назвою мешканців Сум мала б бути «сумці». Втім, ця форма виявилася неприйнятною для мешканців: вона – «сумка», він – «сумець».

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«Сталося те саме, що й із «львівцями», хоча це слово теж морфологічно правильне. А от чим «сумʼяни» не вгодили – не знаю. Читала, що це слово асоціюється із «сумʼяттям». Ну, «сумчани» зате асоціюється з «сумчастими». Зверніть увагу, що пан Гриценко і чинного правопису не дотримується (пише в кличному відмінку «Ігоре», а не «Ігорю»), хоча був у складі правописної комісії. Дивина!», – йдеться у дописі.

Користувачі соцмережі поділилися у коментарях на кілька таборів. Одні підтримують думку мовознавиці, вважаючи «сумчани» мовною помилкою. Інші, навпаки, не бачать проблеми у цій формі й наполягають на її усталеності. А ще частина коментаторів переконана, що питання не стільки у правильності, скільки у звичці, мовляв, «сумчани» давно прижилося.

скриншот коментарів

Раніше Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» зауважувала, що правильними назвами мешканців Сум є «сумці» та «сумʼяни», тоді як форма «сумчани» не відповідає мовним нормам.

«Кримці – це всі етноси, які мешкають у Криму: киримли, караїми, кримчаки, українці та інші. Так це слово подає словник Грінченка. Щодо мешканців Харкова, то правильно і харківці, і харківʼяни (як тернопільці й тернополяни). Мешканці Сум – не сумчани, а сумці або сумʼяни. Одесці – теж правильно (як черкасці)», – розповіла філологиня.

Також Ольга Васильєва звернула увагу на те, що слово «київці» є можливим варіантом, оскільки у словнику Грінченка зафіксоване слово «киянський» як відповідник до «київський». На її думку, якщо в мові існує пара «кияни/киянський», то має бути й пара «київці/київський», що не суперечить мовній логіці.