Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Аеродром «Оленья» чи «Оленяча»? 10 запитань до мовознавиці

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Аеродром «Оленья» чи «Оленяча»? 10 запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua

Роковини чи річниця? Як українською сказати «Чья бы корова мычала»?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

«Роковини» – це про сумну дату, а «річниця» – про все інше? А от і ні! Колись в українській мові було тільки слово «роковини». «Річниця» – це полонізм (rocznica), який навіть галичанин Франко не вживав. 

За тлумачним словником «роковини» – це календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якої-небудь події. Тобто будь-якої події. Роковинами можна називати навіть день народження. У Лесі Українки читаємо: «Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! Скільки буде гостей, яка буде забава!». Отже, слова «роковини» і «річниця» повністю взаємозамінні.

Так само хибно люди вважають, що «давність» – це росіянізм, замість якого треба вживати «давнина». Однак «давнина» – це давноминулі часи (у сиву давнину) або довгочасне існування чогось (годинник почорнів від давнини). А «давність» – велика часова віддаленість (подія річної давності). Не плутаймо!

• 1 •

Дмитро Безпека: Підкажіть, будь ласка, чи дійсно існує слово «павутина» в сучасній українській мові? Бо як «секрет залоз павука» – так. А інакше – купа варіантів. Павутиння – це купа павутин? Павутини – множина, а павутина – однина? 

«Павутиння» за тлумачним словником – це і збірне до «павутина», і те саме, що «павутина». Обидва слова є в українській мові. Не знаю, про яку ви купу варіантів кажете, але і павутина, і павутиння – сітка, сплетена павуком. Що ж до форми множини, то іменник «павутина» її не має. 

• 2 •

Лариса Гарматюк: Прокоментуйте, будь ласка, відмінювання назв авіабаз. У новинах пишуть: «Ліквідовано усі чотири літаки Ту-95МС на «Оленьї» та три борти Ту-95МС на авіабазі «Біла». Хіба ми перекладаємо «Белая» як «Біла»? А якщо не перекладаємо, то відмінюємо власні назви прикметникового типу так: на «Оленьїй», на «Белій» чи інакше?

Ні, власні назви не перекладаємо, а адаптуємо: авіабаза «Біла» – тут адаптували по-українському тільки голосний у корені, але відмінюватися буде за прикметниковим типом: на «Білій», а не на «Білі», бо в українській мові є прикметники «білий / біла». А от у випадку з авіабазою «Оленья» змінили прикметник на іменник (на «Оленьї», тобто «Оленья», як дуенья, піранья, лазанья). Не на «Оленьїй» (така потворна форма неможлива в українській мові) і не на «Оленячій». Ірина Фаріон у праці «Правопис – корсет мови» писала: «Кожна мова сильна не тим, скільки чужомовних слів вона відкине через достатність власних, а тим, як зуміє пристосувати чужу форму до своїх законів, тим паче граматичних». І наводить приклад з української діаспори, яка відмінює топонім Торонто: у Торонті, до Торонта, Торонтом і т. д. Так само ми за аналогією до іменників середнього роду вживаємо абревіатури НАТО, ЮНЕСКО (воно). Отже, на «Білій», на «Оленьї».

• 3 •

Микола Лютий: «Верифіковані новини» на «Суспільному» – ця реклама заполонила ефір колишнього національного радіо та ТБ, яке тепер «Суспільне». Вона миготить і на вулицях – на білбордах. Ці канали слухають і дивляться переважно літні люди, навіщо їх харапудити такими страшними словами. Що воно таке – «верифіковані»? Звідки взялося це слово в українській мові?

Черговий приклад українглішу. «Верифікований» українською мовою – це перевірений, той, що не містить неправдивої інформації. Вочевидь мовник вирішив якось вирізнитися. Скоро будемо живим прикладом мему про диспоузер (кухонний подрібнювач відходів): «У нас просто є гарбейдж бакет (відро для сміття), і ми його виносимо аутсайд (назовні) еврідей (щодня)». Одна справа, коли в мові немає однослівного відповідника (у минулому випуску ми говорили про «дисклеймер», що перекладається аж пʼятьма словами), але для слова «верифікований» є однослівний відповідник: «перевірений». Можна було вжити й «правдивий» («правдиві новини»).

• 4 •

Марина Заставна: Чи обовʼязково казати «науковець», а не «вчений»? Здається, «вчений» взяли в росіян, як і «поліцейський» замість «поліціянт».

Якщо йдеться про вчених мужів давнини, то вони не були повноцінними науковцями, адже не було наукових інститутів. Це були першовідкривачі-авантюристи, ентузіасти. Також слово «вчений» є і в сучасному академічному тлумачному словнику (СУМ-20), і в старих словниках (Кримського і Єфремова, Ніковського), тому немає підстав вважати його росіянізмом. Але є ще один аргумент на користь слова «вчений»: у множині це гендерно нейтральне слово і позначає як чоловіків, так і жінок. 

• 5 •

Юлія Дикуха: Підкажіть, будь ласка, чи є синонімами «додаток» та «застосунок» у контексті цифровізації?

У значенні «програма» раджу вживати тільки слово «застосунок», бо англійською application – від to apply (застосовувати, а не додавати). «Додаток» – це калька з російського «приложения».

• 6 •

Наталія Лесик: Придбала дитині музичну іграшку – паровозик «Лімпопо». Там є така пісня: «Паровоз по джунглях мчить і колесами стучить». Хіба слово «стучить» є в українській мові?

Немає. Тільки «стукати». Мимоволі згадуються рядки з пісні Злати Огнєвіч, які ми розбирали в одному з випусків: «Я щодуху біжав, я до тебе біжав». Чистий суржик. На що тільки не підуть піснетворці задля збереження рими та/або віршового розміру. А деколи піснетворці припускаються помилок навіть там, де правильна форма не порушила б рими і ритму. Наприклад, у перекладеній пісні «Зозуля» на слова Юрія Рибчинського є таке: «Все одно, зозуля, мені буде мало!.. Скільки б ти, зозуля, років не кувала». Там без проблем можна було вжити кличний відмінок: «зозуле».

• 7 •

Олена Марʼяненко: «Співпадіння» – це ок? Чи тільки «збіг»?

Ні, не ок. Це такий самий суржикізм, як «міпроприємство». Слово «співпадіння» дуже відстоює Остап Українець, посилаючись чомусь на латину. Ось що він писав: «Типологічно тотожні форми існують від латини (coincadere, падати разом) до англійської (coincide), в українській цього слова, похідного від загальноприйнятих ігрових понять (спів+падають числа на костях, які ми кидаємо) бути не може, бо цього слова в українській мові не може бути ніколи». Однак цього слова немає в жодному українському словнику, навіть у радянському СУМ-11. Тобто Остап Українець пропонує неологізм, який має всі ознаки російської кальки. Хоч іронізуй, хоч ні.

• 8 •

Анатолій Іванов: Підкажіть, будь ласка, чи правильно українською казати «сніжний ком» і «млинець комом»? Також прошу пояснити різницю між словами «сніговий» і «сніжний».

Почну з кінця. Обидва прикметники утворюються від слова «сніг» і обидва нормативні. Але один уживається як відносний (сніговий – тобто зроблений зі снігу), а другий – як якісний (сніжна зима). Тому російське «снежный ком» перекладаємо як «снігова груда». А «первый блин комом» перекладаємо не дослівно: «перший млинець нанівець».

• 9 •

Анастасія Дреєва: Пані Ольго, як буде українською «скрасить одиночество»?

В українській мові є дієслово «скрашувати», але тільки в нових словниках. У старих це слово не фіксується. Є дієслово «личкувати», яке означає те ж саме. Скрашувати – робити красивішим, привабливішим, приховуючи недоліки, вади і т. ін.; личкувати – робити красивішим, привабливішим, приховуючи недоліки, вади і т. ін. У словнику синонімів Караванського є «личкувати», а також «нівелювати» й «уприємнювати». Найбільше мені до вподоби «уприємнювати самотність», воно семантично прозоріше. Узагалі раджу користуватися словником синонімів та російсько-українським словником складної лексики Караванського. Там дуже багато гарної лексики, деякі слова ковані (вигадані), але утворені за наявними в мові моделями. Чого лише варте слово «ненавчéнний» (рос. необучаемый) – як незбагненний, нездійсненний, нескінченний, незнищенний, незліченний, неоціненний. Так і з «уприємнювати».

• 10 •

Юлія Литвин: Як сказати українською «Мели, Емеля, твоя неделя», «В подмётки не годится» і «Чья бы корова мычала»?

«Мели, Емеля» – «Мели, Іване, доки вітру стане» (словники Кримського і Єфремова, Виргана і Пилинської), а у словнику приказок Млодзинського і Йогансена (1929 рік) є ще варіант «Не мели, як пустий млин». «В подмётки не годится» – «Далеко куцому до зайця»; «Чья бы корова мычала» – «Чиє б нявчало, а твоє б мовчало».

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

Читайте також:

Теги: українська мова правопис словник Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українське суспільство і армія демонструють чудеса стійкості
Чому Москва боїться російськомовних українців
26 травня, 16:27
Чим замінити слова «донат» і «донатити»? 10 запитань до мовознавиці
Чим замінити слова «донат» і «донатити»? 10 запитань до мовознавиці
17 травня, 11:00
Портников чи Портніков? Мовознавиця пояснила, як правильно передавати українською російські прізвища
Портников чи Портніков? Мовознавиця пояснила, як правильно передавати українською російські прізвища
7 травня, 23:00
Вибачте чи вибачаюся? Мовознавиця розвінчала поширений стилістичний міф
Вибачте чи вибачаюся? Мовознавиця розвінчала поширений стилістичний міф
8 травня, 23:00
«Я згідний» чи «я згодний»? Мовознавиця пояснила, який варіант правильний
«Я згідний» чи «я згодний»? Мовознавиця пояснила, який варіант правильний
9 травня, 23:00
Першими великими івентами, які отримають українські коментарі на каналах Eurosport, стануть Джиро д'Італія та Ролан Гаррос
На Eurosport вперше з'явиться українська аудіодоріжка
12 травня, 17:59
Чи пов’язаний вираз «пішов із життя» з самогубством? Пояснення філологині
Чи пов’язаний вираз «пішов із життя» з самогубством? Пояснення філологині
14 травня, 04:08
Ауріка Ротару: «Я досі вдосконалюю українську мову. Вважаю, що зараз необхідно всім її знати. Українська мова – це наша зброя»
Співачка Ротару найняла репетитора, щоб вивчити українську мову
14 травня, 11:02
Охоронник чи охоронець? Мовознавиця пояснила, яке слово вживати правильно
Охоронник чи охоронець? Мовознавиця пояснила, яке слово вживати правильно
19 травня, 23:00

Інтерв'ю

Аеродром «Оленья» чи «Оленяча»? 10 запитань до мовознавиці
Аеродром «Оленья» чи «Оленяча»? 10 запитань до мовознавиці
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
Психологиня Анна Собчак: Розлади стали статусною річчю, мати яку «модно»
Психологиня Анна Собчак: Розлади стали статусною річчю, мати яку «модно»
«Вирішальний ривок». До чого готується Путін?
«Вирішальний ривок». До чого готується Путін?
«Навроцький є антиросійським політиком». Експосол Ключковський про нового президента Польщі
«Навроцький є антиросійським політиком». Експосол Ключковський про нового президента Польщі
Турецький дипломат Такан Ілдем: Переговори з Росією не повинні починатись з поступок України
Турецький дипломат Такан Ілдем: Переговори з Росією не повинні починатись з поступок України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 червня 2025
50K
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
42K
Канцлер Німеччини провалив головну мету візиту до Трампа – NYT
15K
ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька?
7449
Ексміністр оборони Британії: Чому через 80 років після Другої світової хлопці з Айови мають захищати східні кордони Європи?

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua