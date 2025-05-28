Євген чи Євгеній? Мовознавиця пояснила різницю
Читач звернувся з питанням до філологині: «Чи допускається українською мовою допускається вживання такої форми чоловічого імені як Євгеній?»
Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, чи вірно використовувати в українській мові форму чоловічого імені «Євгеній». Про це вона розповіла у рубриці «Главкома» «Мовне питання».
Ольга Васильєва пояснила, що закінчення «-ій» у чоловічих іменах грецького походження в українській мові зазвичай редукується. Це означає, що правильною українською формою є «Євген», а не «Євгеній».
Мовознавиця навела приклади інших імен, які підтверджують це правило:
- Євгеній – Євген
- Євстафій – Остап
- Афанасій – Панас
- Григорій – Григір
- Прокопій – Прокіп
- Лаврентій – Лаврін
- Панкратій – Панкрат
- Ігнатій – Гнат
- Антоній – Антін
- Василій – Василь
- Геннадій – Геннадь
- Анатолій – Анатоль та інші.
За словами Ольги Васильєвої, закінчення «-ій» у цих іменах є російською адаптацією грецьких імен. Однак є винятки. Це стосується імен, де «-ій» є наголошеним закінченням, як-от: Андрій, Сергій, Тимофій, Олексій, Овсій, Гордій тощо.
Щодо жіночого відповідника імені «Євген», то мовознавиця зазначила, що правильною є форма «Ївга» або «Югина». «Але, на жаль, мало хто так називає», – підсумувала мовознавиця.
Раніше філологиня Ольга Васильєва пояснила, як українською правильно скорочено називати Олександрів.
Зазначимо, люди переживають через те, що у паспорті у них написано «Ігорович», коли деякі філологи стверджують, що наразі правильна форма «Ігорьович». Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно писати похідне по-батькові від імені «Ігор».
Нагадаємо, мовознавиця Ольга Васильєва розвіяла поширений міф про те, що слово «бавитися» є полонізмом, і закликала українців не шукати помилок там, де їх немає.
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