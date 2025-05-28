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Євген чи Євгеній? Мовознавиця пояснила різницю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Євген чи Євгеній? Мовознавиця пояснила різницю
колаж: glavcom.ua

Читач звернувся з питанням до філологині: «Чи допускається українською мовою допускається вживання такої форми чоловічого імені як Євгеній?»

Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, чи вірно використовувати в українській мові форму чоловічого імені «Євгеній». Про це вона розповіла у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Ольга Васильєва пояснила, що закінчення «-ій» у чоловічих іменах грецького походження в українській мові зазвичай редукується. Це означає, що правильною українською формою є «Євген», а не «Євгеній».

Мовознавиця навела приклади інших імен, які підтверджують це правило:

  • Євгеній – Євген
  • Євстафій – Остап
  • Афанасій – Панас
  • Григорій – Григір
  • Прокопій – Прокіп
  • Лаврентій – Лаврін
  • Панкратій – Панкрат
  • Ігнатій – Гнат
  • Антоній – Антін
  • Василій – Василь
  • Геннадій – Геннадь
  • Анатолій – Анатоль та інші.

За словами Ольги Васильєвої, закінчення «-ій» у цих іменах є російською адаптацією грецьких імен. Однак є винятки. Це стосується імен, де «-ій» є наголошеним закінченням, як-от: Андрій, Сергій, Тимофій, Олексій, Овсій, Гордій тощо.

Щодо жіночого відповідника імені «Євген», то мовознавиця зазначила, що правильною є форма «Ївга» або «Югина». «Але, на жаль, мало хто так називає», – підсумувала мовознавиця.

Раніше філологиня Ольга Васильєва пояснила, як українською правильно скорочено називати Олександрів. 

Зазначимо, люди переживають через те, що у паспорті у них написано «Ігорович», коли деякі філологи стверджують, що наразі правильна форма «Ігорьович». Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно писати похідне по-батькові від імені «Ігор».

Нагадаємо, мовознавиця Ольга Васильєва розвіяла поширений міф про те, що слово «бавитися» є полонізмом, і закликала українців не шукати помилок там, де їх немає. 

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Теги: мовознавець українська мова правопис Ольга Васильєва

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