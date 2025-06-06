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«Українською» чи «по-українському»: як правильно говорити? Мовознавиця пояснила різницю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Українською» чи «по-українському»: як правильно говорити? Мовознавиця пояснила різницю
колаж: glavcom.ua

Мовознавиця пояснила різницю між «українською» та «по-українському»

У сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському». Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила нюанси їх використання, наголосивши на багатозначності варіанту «по-українському».

Мовознавиця зазначила, що прислівник «по-українському» часто викликає здивування або навіть відторгнення у деяких мовців через недостатню обізнаність. Однак, за її словами, це цілком коректна лексема.

«Щоразу, коли я в соцмережах пишу «Говорімо та пишімо по-українському», в коментарях хтось запевняє, що правильно буде «українською», – розповіла мовознавиця. Вона підкреслила, що «по-українському» означає не лише «українською мовою», а й «як в українців, за звичаєм українців». Як приклад, Васильєва навела цитату Володимира Винниченка: «З-за її ніг визирала білява з підстриженим по-українському чубом голівка хлопчика літ шости».

Мовознавиця акцентувала, що саме це значення – «як в українців, за звичаєм українців» – є першим у тлумачному словнику, тоді як значення «українською мовою» – друге. Для кращого розуміння вона запропонувала порівняти цю лексему з прислівником «по-нашому», який має аналогічну природність у вживанні. За її словами, «по-українському» – це те саме, що «по-нашому».

Ольга Васильєва також згадала «є ще один прислівник із тотожним значенням: «по-українськи». Його теж можна вживати, коли йдеться або про українську мову, або про український звичай». Мовознавиця закликала не боятися заглядати у словники для з’ясування таких нюансів.

Нагадаємо, мовознавиця Ольга Васильєва склала список зі 200 слів, які багато українців помилково вважають росіянізмами, хоча насправді вони є питомо українськими. Вона пояснила, що ці слова можна сміливо вживати як у розмовній мові, так і зі стилістичною метою, адже «це наше». 

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Теги: мовознавець українська мова правопис Ольга Васильєва

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