Вибори до Ради: ЦВК опрацювала понад 50% протоколів



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За партію «Слуга народу» проголосували 42,44% виборців, за «Опозиційну платформу - За життя» - 12,87%, за «Європейську солідарність» – 8,65%, ВО «Батьківщина» – 8,02%, «Голос» – 6,39%

Центральна виборча комісія опрацювала 50,24% електронних протоколів на позачергових парламентських виборах.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами за партію «Слуга народу» проголосували 42,44% виборців. «Опозиційна платформа - За життя» набирає 12,87%, «Європейська солідарність» – 8,65%, ВО «Батьківщина» – 8,02%, «Голос» – 6,39%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єру. Зокрема, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,79%, у партії «Сила і честь» - 3,74% голосів. «Опозиційний блок» набирає 3,22%, ВО «Свобода» 2,30%. У партії Шарія 2,30%, а в «Української стратегії Гройсмана» - 2,18%.

Як повідомлялося, на позачергових виборах до Верховної ради не голосували більш 14,7 мільйонів українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, складає 29 млн 527 тисяч 744 людини. Остаточна явка виборців, за даними Центрвиборчкому, на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%. Підкреслимо, такі показники виявилися найнижчими за всю історію парламентських виборів в Україні. Так, найвищу явку українці продемонстрували на виборах в Ради 1994 року: явка склала 75,6%.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019