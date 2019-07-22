Партія Порошенка перемогла на закордонних виборчих дільницях
Партія «Європейська солідарність» набрала 29,55% голосів виборців за кордоном, «Слуга народу» - 28,13%, «Голос» - 19,67%
ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях
Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях. Лідирує партія «Європейська солідарність».
Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.
За інформацією ЦВК, партія «Європейська солідарність» набрала 29,55% голосів виборців за кордоном, «Слуга народу» - 28,13%, «Голос» - 19,67%.
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За ними йде партія Шарія з показником 4,41%. У ВО «Свобода» трохи менший результат - 4,25%, а «Опозиційна платформа - За життя» набирає 3,6% голосів. Партія «Батьківщина» з результатом 2,01% на восьмому місці.
Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
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Слуга народу42.12%
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ОПЗЖ12.69%
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Європейська солідарність8.70%
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Батьківщина8.20%
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Голос6.41%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.99%
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Сила і честь3.72%
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Опозиційний блок3.24%
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Свобода2.34%
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Партія Шарія2.22%
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Українська стратегія Гройсмана2.18%
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Громадянська позиція1.08%
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Самопоміч0.71%
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Партія зелених України0.67%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Аграрна партія України0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.12%
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Патріот0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%