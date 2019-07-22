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    Суспільство

    Партія Порошенка перемогла на закордонних виборчих дільницях

    • Розсилка
    Партія &laquo;Європейська солідарність&raquo; набрала 29,55% голосів виборців за кордоном, &laquo;Слуга народу&raquo; - 28,13%, &laquo;Голос&raquo; - 19,67% - Партія Порошенка перемогла на закордонних виборчих дільницях
    Партія «Європейська солідарність» набрала 29,55% голосів виборців за кордоном, «Слуга народу» - 28,13%, «Голос» - 19,67%

    ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях

    Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях. Лідирує партія «Європейська солідарність».

    Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

    За інформацією ЦВК, партія «Європейська солідарність» набрала 29,55% голосів виборців за кордоном, «Слуга народу» - 28,13%, «Голос» - 19,67%.

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    За ними йде партія Шарія з показником 4,41%. У ВО «Свобода» трохи менший результат - 4,25%, а «Опозиційна платформа - За життя» набирає 3,6% голосів. Партія «Батьківщина» з результатом 2,01% на восьмому місці.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      42.12%
    • ОПЗЖ
      12.69%
    • Європейська солідарність
      8.70%
    • Батьківщина
      8.20%
    • Голос
      6.41%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      3.99%
    • Сила і честь
      3.72%
    • Опозиційний блок
      3.24%
    • Свобода
      2.34%
    • Партія Шарія
      2.22%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.18%
    • Громадянська позиція
      1.08%
    • Самопоміч
      0.71%
    • Партія зелених України
      0.67%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Аграрна партія України
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.12%
    • Патріот
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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    ЦВК Петро Порошенко Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність вибори Свобода За життя
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