Скандальна виборча комісія 94-го округу на тривалий час зупиняла роботу



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Засідання окружної виборчої комісії переривалося на більш як п'ять годин

Після завершення голосування окружна виборча комісія 94-го округу (Обухівський та Васильківський райони Київщини) розпочала своє безперервне засідання. Під час нього ОВК прийняла протоколи про підрахунок голосів від 12 дільничних виборчих комісій. Однак о 1:30 ночі цей процес припинився, оскільки частина членів ОВК просто покинули приміщення, а це, відповідно, спричинило відсутність кворуму. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Зазначимо, відповідно до ч. 1 ст. 94 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», з моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.

Між тим, голова комісії Світлана Цигана зникла ще раніше. Її госпіталізували у ніч з 20 на 21 липня із приміщення ОВК, де їй стало зле і куди викликали швидку. Протягом дня голосування вона не з'явилась.

Разом з тим, як повідомили у поліції, ОВК 94 ВО припинила свою роботу о 2:40. Потім, станом на 6-ту ранку, за повідомленням поліції, у комісії зібралося вже 12 членів, які мають продовжити засідання. О 6:16 засідання продовжилось і станом на 7-му ранку ОВК розглянула протоколи 7 ДВК округу.

Стосовно роботи цієї комісії ще 21 липня відкрили кримінальну справу щодо ухилення членів комісії від роботи.

Крім того, поліція порушила ще одну кримінальну справу у межах 94 виборчого округу. Із села Семенівка члени ДВК №320760 виїхали транспортувати бюлетені на ОВК, їм перегородили дорогу невідомі на автомобілях, вони знову зайшли у приміщення дільниці та викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, автівки втекли. У поліції повідомили, що одну з машин, які намагалися блокувати роботу комісії – вилучили , і трьох осіб, які перебували у цій машині – встановили, наразі готується подання для їх затримання.

Раніше повідомлялося, що партія «Самопоміч» подала скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі у Обухівському та Васильківському районах Київщини. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад. За словами народного депутата Оксани Сироїд, хтось від імені «Самопомочі» подав до окружної виборчої комісії 94 округу не підписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

ЦВК визнала, що окружна виборча комісія 94-го округу порушила права членів дільничних виборчих комісій від «Самопомочі», яких замінили без відома політсили.