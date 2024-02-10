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Відомі українці презентували уроки з тактичної медицини

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Відомі українці презентували уроки з тактичної медицини
Анатолій Анатоліч у відеопроєкті озвучив п'ять правил використання нош
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

До проєкту долучилися Богдан Бенюк, В'ячеслав Довженко, Анна Саліванчук та Михайло Кукуюк, Олена Кравець та Анатолій Анатоліч, а також співак Сергій Танчинець

Українські митці – актори, співаки, ведучі – стали героями відеопроєкту «Голоси Такмеду». Мета проєкту – поширити знання з тактичної медицини серед чинних та майбутніх військових та резервістів. Кореспондентка «Главкома» відвідала презентацію проєкту.

Серед героїв першої серії відео – актори Богдан Бенюк, В'ячеслав Довженко, Даша Малахова, Анна Саліванчук та Михайло Кукуюк, ведучі Олена Кравець та Анатолій Анатоліч, а також вокаліст гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець. Кожен та кожна з них озвучили відео про критичні навички та поняття тактичної медицини, щоб порятунок заговорив голосами, які важко не впізнати. 

У роликах розкриваються базові навички та поняття тактичної медицини: що таке тактична медицина пояснив Федір Сердюк, співзасновник Pulse, алгоритм MARCH озвучила Олена Кравець, про зупинку кровотеч турнікетом розповів Богдан Бенюк, теми про зупинку кровотеч та тампонування поранень озвучив В’ячеслав Довженко, забезпечення прохідності дихальних шляхів – Сергій Танчинець, проникаючі поранення грудної клітки – Даша Малахова, про стабілізацію таза розповіла Анна Саліванчук, про попередження переохолодження – Михайло Кукуюк, а п'ять правил використання нош озвучив Анатолій Анатоліч.

Акторка Театру на Подолі Даша Малахова
Акторка Театру на Подолі Даша Малахова
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Ініціатором проєкту виступив Pulse, благодійний фонд, що розвиває тактичну медицину в Україні. З 2022 підготовку пройшли близько 25 тис. українських військових, організація є авторизованим тренінговим центром національної асоціації екстрених медичних техніків США. Партнером проєкту став Театр на Подолі – саме тут 9 лютого пройшла його презентація. Реалізація проєкту відбувається за підтримки Міністерства оборони України.

Під час презентації проєкту співзасновник Pulse Федір Сердюк наголосив на необхідності системного розвитку тактичної медицини. «Ми працюємо з Міноборони, з кожним видом і родом військ, щоб розбудувати спроможності такмеду. Але навіть застосовуючи всі можливі заходи – навчання, розбудову навчальних центрів, переливання крові тощо – ми не розв'яжемо питання тактичної медицини, якщо не виграємо битву всередині кожної людини. Цей проєкт саме про це. Я вдячний всім, хто «дав» нам свої голоси, які впізнають мільйони для того, щоб достукатися не тільки до розуму, а й до сердець українців. Цим проєктом ми кажемо: зробіть тактичну медицину частиною свого життя, пустіть її у свій інформаційний простір», – зазначив Сердюк.

Співзасновник Pulse Федір Сердюк
Співзасновник Pulse Федір Сердюк
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Директор та художній керівник Театру на Подолі Богдан Бенюк подякував ініціаторам та учасникам проєкту. «Цим проєктом ми говоримо про таку надзвичайно важливу справу як вміти надати допомогу в екстремальній ситуації. Навчання такмеду – процес довготривалий, і треба викликати до нього інтерес у кожного жителя України. Ми такий народ, трохи лінивий, думаємо: та мене це обійде, не буду цим займатися. Ми глибоко помиляємося. Нині всі беруть участь у війні. І маючи такого непередбачуваного сусіда, який є вічним ворогом України, треба вміти все», – наголосив він.

Директор та художній керівник Театру на Подолі Богдан Бенюк
Директор та художній керівник Театру на Подолі Богдан Бенюк
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Відомі українці презентували уроки з тактичної медицини фото 1
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Автори планують в перспективі продовжити зйомки з іншими відомими українцями. Повний плейлист доступний в Youtube.

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Теги: медицина Олена Кравець Анатолій Анатоліч Даша Малахова Вячеслав Довженко Богдан Бенюк театр

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