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400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
Очільниця «Слуги народу» Олена Шуляк розповіла, що торік мала проблеми зі здоров’ям
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Шуляк задекларувала значні витрати у листопаді минулого року

За листопад 2023 року очільниця «Слуги народу» витратила 400 тис. грн на залізничні квитки через проблеми зі здоров’ям. Про це Олена Шуляк розповіла в інтерв'ю «Главкому».

«Це пов'язано з медичними проблемами, які я мала. У мене було серйозне хірургічне втручання, я не могла переїхати в інший спосіб», – зазначила депутатка.

Шуляк підкреслила, що сама за все заплатила і задекларувала в НАЗК.

Раніше Олена Шуляк розповіла, що перебіжчики, які пішли за Разумковим, повертаються до «Слуги народу». Проте вона зазначила, що холод у відносинах залишається.

Нагадаємо, 24-х депутатів «Слуги народу» вже позбавили мандатів і рішення ще щодо 13 погодили на останньому засіданні політради наприкінці грудня. У це число (13 осіб) входять і п’ять депутатів, яких нещодавно виключили з Київради. Йдеться про поплічників нардепа Олександра Дубінського – Дениса Дьоміна, Станіслава Семергея, Володимира Тимофійчука, Марію Кисельову та Дениса Січевого, до яких вперше застосували процедуру імперативного мандату.

До слова, Олена Шуляк заявила, що за підсумками двох років роботи на чолі партії її не задовольняє. За словами політикині, якщо говорити про класичну партійну роботу, то депутати зараз не можуть виконувати ті завдання, які ставили перед повномасштабним вторгненням.

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Теги: Олена Шуляк гроші медицина

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