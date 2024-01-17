Головна Київ Новини
search button user button menu button

Десять найбільш затребуваних професій у Києві: хто може отримати понад 40 тис. грн

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Десять найбільш затребуваних професій у Києві: хто може отримати понад 40 тис. грн
Роботодавці столиці готові платити працівникам високі зарплати, натомість вони висувають серйозні вимоги до їх кваліфікації та досвіду роботи
фото з відкритих джерел

Серед лідерів за кількістю вакансій – сфери, у яких працівники потрібні попри воєнні дії: побутове обслуговування, торгівля, логістика, освіта та охорона здоров’я

На початку 2024 року у базі даних Київського міського центру зайнятості налічувалось близько 2 тис. вакансій. Попри війну, питання працевлаштування для киян та переселенців з тих областей, території яких нині перебувають в окупації або є зоною активних бойових дій, залишається одним з пріоритетних. Так, чимало роботодавців шукають інженерів, тож пропонують максимальну зарплату – 110 тис. грн. Водій може отримати до 40 тис. грн, кухар – 44 тис., а менеджер – 67 тис. Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

Ситуація в економіці поступово стабілізується, про що свідчить збільшення кількості вакансій, які надходять від роботодавців. Як і раніше, найбільше пропозицій стосуються робітничих професій. Зростає попит на фахівців та професіоналів.

Серед лідерів за кількістю вакансій – сфери, у яких працівники потрібні попри воєнні дії: побутове обслуговування, торгівля, логістика, освіта та охорона здоров’я. Очевидно, після нашої перемоги деякі професійні напрямки виявляться більш затребуваними (зокрема, будівництво та виробництво будівельних матеріалів, оборона та охорона правопорядку, логістика, інформаційні технології, медицина, освіта тощо).

Загалом топ-10 найбільш затребуваних роботодавцями міста Києва вакансій має такий вигляд:

  • слюсарі різних напрямків – 108 вакансій,
  • продавці – 74,
  • лікарі різних напрямків – 71,
  • водії – 67,
  • інженери різних напрямків – 62,
  • бухгалтери – 54,
  • вчителі – 45,
  • кухарі – 40,
  • менеджери різних напрямків – 30,
  • фахівці з публічних закупівель – 14.

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих роботодавцями вакансіях становить:

  • слюсар – 30 тис. грн,
  • продавець – 25 тис. грн,
  • лікар – 30 тис. грн,
  • водій – 40 тис. грн,
  • інженер – 110 тис. грн,
  • бухгалтер – 30 тис. грн,
  • вчитель – 20 тис. грн,
  • кухар – 44 тис. грн,
  • менеджер – 67 тис. грн,
  • фахівець з публічних закупівель – 22 тис. грн.

Роботодавці столиці готові платити працівникам високі зарплати, натомість вони висувають серйозні вимоги до їх кваліфікації та досвіду роботи. Саме через невідповідність рівня підготовки претендентів кваліфікаційним вимогам роботодавців буває досить складно підібрати працівників потрібного рівня, щоб заповнити ту чи іншу вакансію.

Київський міський центр зайнятості пропонує професійну підготовку, перепідготовку та перекваліфікацію працівникам для підвищення рівня їх конкурентоспроможності на ринку праці (про професійне навчання від міської служби зайнятості – на сайті КМЦЗ у розділі «Навчання»).

Столична служба зайнятості допомагає роботодавцям у підборі потрібних спеціалістів, зокрема, на засадах рекрутингу – послуги, що дає можливість підібрати персонал, за потрібними роботодавцю критеріями.

Перелік вакансій Київського міського центру зайнятості за посиланням.

Зауважимо, у 2024 році надання можливості працювати віддалено стане одним з інструментів для подолання дефіциту кадрів. Працювати поза офісом – суттєва перевага для шукачів роботи. Крім того, серед ефективних методів подолання дефіциту кадрів: працевлаштування людей без досвіду, розвиток корпоративної освіти, залучення жінок до професій, якими займалися раніше чоловіки, та працевлаштування ветеранів війни.

Серед основних причин дефіциту кадрів – сотні тисяч українців були мобілізовані на захист держави, мільйони змушені виїхати за кордон чи стали внутрішньо переміщеними особами. У Мінекономіки заявляють, що така ситуація є найбільшою міграційною кризою з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, в Україні зросла зарплата: перелік найбільш та найменш прибуткових галузей.

Читайте також: Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії в ЗСУ – Міноборони
Теги: охорона медицина робота технології будівництво торгівля зарплата освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці не хочуть повертатися додому через проблеми безпеки та відсутність можливостей для існування
Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: результати опитування
25 грудня, 2023, 10:19
Ключовими лобістами містобудівної реформи у владі є віцепрем’єри Михайло Федоров та Олександр Кубраков, а також лідерка «Слуги народу» Олена Шуляк
«Комп’ютер хабаря не бере»? Що підсовує уряд під виглядом цифровізації у будівельній галузі авторська стаття
19 грудня, 2023, 13:45
Україна розриває угоду про зону вільної торгівлі з Білоруссю
Україна розриває угоду про зону вільної торгівлі з Білоруссю
22 грудня, 2023, 20:48
Міністр Секерський підтримав виключення цукру, м'яса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС
Польща «категорично проти» розширення вільної торгівлі ЄС із Україною
10 сiчня, 18:17
З блоків можна складати будівлі висотою до шести поверхів
Для України розробили незвичне житло у стилі Lego
11 сiчня, 08:23
Що ж там попереду, у наступному році?
Катастрофи – від Нострадамуса, смерть Путіна – від Ванги. Найгучніші пророцтва на 2024 рік Прогнози
31 грудня, 2023, 00:00
Точне місце будівництва офіційно не розголошується
Білорусь будує нове військове містечко поблизу українського кордону (фото)
8 сiчня, 22:19
Автобан «Молдова»: великі амбіції Румунії і бонуси для України
Автобан «Молдова»: великі амбіції Румунії і бонуси для України Сусіди
15 сiчня, 10:00
Польща активізувала роботу своїх компаній оборонпрому
Підприємці роблять тротил у три зміни. Польща переводить економіку на «військові рейки»
Сьогодні, 08:47

Новини

Десять найбільш затребуваних професій у Києві: хто може отримати понад 40 тис. грн
Десять найбільш затребуваних професій у Києві: хто може отримати понад 40 тис. грн
У Київоблраді з’явилися п’ять нових депутатів: що про них відомо
У Київоблраді з’явилися п’ять нових депутатів: що про них відомо
ДБР завершило розслідування щодо депутатів Київради, які ухилилися від військової служби
ДБР завершило розслідування щодо депутатів Київради, які ухилилися від військової служби
У столиці на ходу загорілася маршрутка (фото, відео)
У столиці на ходу загорілася маршрутка (фото, відео)
«Київпастранс» хоче за 4,6 млн грн оновити знаки на зупинках: що не так
«Київпастранс» хоче за 4,6 млн грн оновити знаки на зупинках: що не так
Семирічний хлопчик навмисне підпалив один із київських ТРЦ: подробиці
Семирічний хлопчик навмисне підпалив один із київських ТРЦ: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Мін'юст повідомив, який сигнал країни БРІКС дали Росії на зустрічі у Давосі
28K
Фактор, який може коштувати нам Перемоги
18K
Путін вперше визнав справжню причину нападу на Україну (відео)
17K
Путін заявив, що росіяни повертаються додому з Європи через туалети
16K
США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів
14K
Професор Гарварду Сергій Плохій: Результати переговорів на 90% будуть визначатися на полі бою

Новини

Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Сьогодні, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua