Десять найбільш затребуваних професій у Києві: хто може отримати понад 40 тис. грн

Роботодавці столиці готові платити працівникам високі зарплати, натомість вони висувають серйозні вимоги до їх кваліфікації та досвіду роботи

Серед лідерів за кількістю вакансій – сфери, у яких працівники потрібні попри воєнні дії: побутове обслуговування, торгівля, логістика, освіта та охорона здоров’я

На початку 2024 року у базі даних Київського міського центру зайнятості налічувалось близько 2 тис. вакансій. Попри війну, питання працевлаштування для киян та переселенців з тих областей, території яких нині перебувають в окупації або є зоною активних бойових дій, залишається одним з пріоритетних. Так, чимало роботодавців шукають інженерів, тож пропонують максимальну зарплату – 110 тис. грн. Водій може отримати до 40 тис. грн, кухар – 44 тис., а менеджер – 67 тис. Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ситуація в економіці поступово стабілізується, про що свідчить збільшення кількості вакансій, які надходять від роботодавців. Як і раніше, найбільше пропозицій стосуються робітничих професій. Зростає попит на фахівців та професіоналів.

Серед лідерів за кількістю вакансій – сфери, у яких працівники потрібні попри воєнні дії: побутове обслуговування, торгівля, логістика, освіта та охорона здоров’я. Очевидно, після нашої перемоги деякі професійні напрямки виявляться більш затребуваними (зокрема, будівництво та виробництво будівельних матеріалів, оборона та охорона правопорядку, логістика, інформаційні технології, медицина, освіта тощо).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом топ-10 найбільш затребуваних роботодавцями міста Києва вакансій має такий вигляд:

слюсарі різних напрямків – 108 вакансій,

продавці – 74,

лікарі різних напрямків – 71,

водії – 67,

інженери різних напрямків – 62,

бухгалтери – 54,

вчителі – 45,

кухарі – 40,

менеджери різних напрямків – 30,

фахівці з публічних закупівель – 14.

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих роботодавцями вакансіях становить:

слюсар – 30 тис. грн,

продавець – 25 тис. грн,

лікар – 30 тис. грн,

водій – 40 тис. грн,

інженер – 110 тис. грн,

бухгалтер – 30 тис. грн,

вчитель – 20 тис. грн,

кухар – 44 тис. грн,

менеджер – 67 тис. грн,

фахівець з публічних закупівель – 22 тис. грн.

Роботодавці столиці готові платити працівникам високі зарплати, натомість вони висувають серйозні вимоги до їх кваліфікації та досвіду роботи. Саме через невідповідність рівня підготовки претендентів кваліфікаційним вимогам роботодавців буває досить складно підібрати працівників потрібного рівня, щоб заповнити ту чи іншу вакансію.

Київський міський центр зайнятості пропонує професійну підготовку, перепідготовку та перекваліфікацію працівникам для підвищення рівня їх конкурентоспроможності на ринку праці (про професійне навчання від міської служби зайнятості – на сайті КМЦЗ у розділі «Навчання»).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Столична служба зайнятості допомагає роботодавцям у підборі потрібних спеціалістів, зокрема, на засадах рекрутингу – послуги, що дає можливість підібрати персонал, за потрібними роботодавцю критеріями.

Перелік вакансій Київського міського центру зайнятості за посиланням.

Зауважимо, у 2024 році надання можливості працювати віддалено стане одним з інструментів для подолання дефіциту кадрів. Працювати поза офісом – суттєва перевага для шукачів роботи. Крім того, серед ефективних методів подолання дефіциту кадрів: працевлаштування людей без досвіду, розвиток корпоративної освіти, залучення жінок до професій, якими займалися раніше чоловіки, та працевлаштування ветеранів війни.

Серед основних причин дефіциту кадрів – сотні тисяч українців були мобілізовані на захист держави, мільйони змушені виїхати за кордон чи стали внутрішньо переміщеними особами. У Мінекономіки заявляють, що така ситуація є найбільшою міграційною кризою з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, в Україні зросла зарплата: перелік найбільш та найменш прибуткових галузей.