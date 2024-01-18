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Скандал у Дніпровському театрі: директор закладу напав на актора

Христина Петренко
glavcom.ua
Скандал у Дніпровському театрі: директор закладу напав на актора
Після нападу на Миколу Лемешка актори викликали поліцію
Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка

Напад на актора стався під час розвантажування костюмів з автобуса

У Дніпровському театрі опери та балету стався скандал. Директор Костянтин Пінчук напав на актора Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім.Т.Шевченка Миколу Лемешка. Про це йдеться у дописі на сторінці чернігівської установи у Facebook.

Повідомляється, що 17 січня близько 13:30 скоїли напад на актора Миколу Лемешка. Це сталося біля Дніпровського академічного театру опери та балету, куди трупа з Чернігова приїхала на виступ.

«Автобус стояв біля театру, оскільки не міг заїхати у внутрішній двір через габарити. Через це заїзд був перекритий автобусом.

Під час вивантажування костюмів зі службового автобуса під'їхала автівка Volkswagen Touareg, де був директор оперного театру. З авто вийшли двоє людей – директор театру Пінчук Костянтин і невідомий чоловік. У грубій формі вимагали відігнати автобус, та зупинити процес вигрузки. Коли їх вимоги не були виконані, директор, знову ж таки у грубій формі, попросив Миколу Лемешка покликати водія. Микола повідомив, що ми фізично не можемо відігнати автобус, бо проїзд заблокований іншими автівками. За це Микола отримав удар в обличчя від директора оперного театру Пінчука Костянтина», – йдеться у дописі.

Обличчя актора одразу після побиття
Обличчя актора одразу після побиття
Фото:Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка
Результат побиття наступного дня
Результат побиття наступного дня
Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка

Як зазначають театрали, після інциденту був викликаний наряд нацполіції для встановлення факту нападу. Під час давання показів до свідків та потерпілого підʼїхала інша автівка з невідомим чоловіком за кермом. Чоловік почав погрожувати фізичною розправою всім присутнім, на що нацполіція не відреагувала, хоча все відбувалося перед ними. За фактом побиття ведеться розслідування.

За словами акторів, поліція на погрози не відреагувала
За словами акторів, поліція на погрози не відреагувала
Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка

Нагадаємо, американського кіноактора Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена. Проблеми виникли через те, що у нього знайшли елітні годинники швейцарської компанії Audemars Piguet. Сам Арнольд Шварценеггер стверджує, що планує продати їх на аукціоні за $20 тис.

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Теги: напад театр скандал Facebook автобус

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