Британська розвідка вказала, яку проблему мають цивільні росіяни через війну в Україні

Росія скорочуватиме кількість цивільних медичних установ по всій країні

Російське вторгнення в Україну негативно позначилося на якості медицини в РФ. Цивільні росіяни вже відчули на собі вплив війни. Про це йдеться в щоденному звіті міноборони Британії у соцмережі X (Twitter).

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Російські ЗМІ нещодавно повідомили, що населення бореться за доступ до лікарняних послуг по всій РФ. Також ширилися повідомлення про дефіцит лікарських засобів, зокрема антибіотиків широкого спектра дії.

«Імовірно, війна значною мірою впливатиме на цю ситуацію, оскільки в госпіталях лікують поранених. Уряд також змушений скорочувати кількість цивільних медичних установ по всій країні через брак персоналу та фінансовий тиск», – підсумували британські розвідники.

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Нагадаємо, що через війну проти України Росія зазнала потрясінь у сфері внутрішньої безпеки. У зв’язку з цим Росгвардія посилює свої ресурси, а також особовий склад.

Раніше британські розвідники повідомили, що з настанням холодів як українські, так і російські війська, ймовірно, страждають від нашестя щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.

До слова, ввечері 13 січня у російському Ростові-на-Дону розпочався масштабний блекаут.