Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська розвідка вказала, яку проблему мають цивільні росіяни через війну в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка вказала, яку проблему мають цивільні росіяни через війну в Україні
ЗМІ повідомляли, що в Росії наявний дефіцит ліків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія скорочуватиме кількість цивільних медичних установ по всій країні

Російське вторгнення в Україну негативно позначилося на якості медицини в РФ. Цивільні росіяни вже відчули на собі вплив війни. Про це йдеться в щоденному звіті міноборони Британії у соцмережі X (Twitter).

Російські ЗМІ нещодавно повідомили, що населення бореться за доступ до лікарняних послуг по всій РФ. Також ширилися повідомлення про дефіцит лікарських засобів, зокрема антибіотиків широкого спектра дії.

«Імовірно, війна значною мірою впливатиме на цю ситуацію, оскільки в госпіталях лікують поранених. Уряд також змушений скорочувати кількість цивільних медичних установ по всій країні через брак персоналу та фінансовий тиск», – підсумували британські розвідники.

Нагадаємо, що через війну проти України Росія зазнала потрясінь у сфері внутрішньої безпеки. У зв’язку з цим Росгвардія посилює свої ресурси, а також особовий склад.

Раніше британські розвідники повідомили, що з настанням холодів як українські, так і російські війська, ймовірно, страждають від нашестя щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту. 

До слова, ввечері 13 січня у російському Ростові-на-Дону розпочався масштабний блекаут.

Теги: здоров'я медицина росія британська розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія перетягує міфи про «Велику Вітчизняну» на війну в Україні
Росія порівнює події Другої світової з війною в Україні – ISW
11 сiчня, 06:17
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Італія пропонує створити в ЄС нову миротворчу силу
7 сiчня, 21:06
РФ не припинила проводити масовані обстріли України, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи та реалізувати справжні геноцидні цілі
Банкова пояснила стратегію Росії на нинішньому етапі війни
6 сiчня, 14:26

Соціум

Британська розвідка вказала, яку проблему мають цивільні росіяни через війну в Україні
Британська розвідка вказала, яку проблему мають цивільні росіяни через війну в Україні
ВООЗ попередила про «хворобу Х», яка може бути у 20 разів смертоноснішою за ковід
ВООЗ попередила про «хворобу Х», яка може бути у 20 разів смертоноснішою за ковід
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло понад 30 людей
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло понад 30 людей
Студенти Гарварда подали в суд на університет: причина
Студенти Гарварда подали в суд на університет: причина
У Японії сталося виверження вулкана
У Японії сталося виверження вулкана
У Ростові масштабний блекаут: запроваджено графіки обмеження електроенергії
У Ростові масштабний блекаут: запроваджено графіки обмеження електроенергії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Скільки людей залишилося в Україні: демографка озвучила цифри
45K
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
40K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
27K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Буданов розповів, що може пришвидшити перемогу України
9964
На Франківщині подружжя прожило 67 років у шлюбі і померло в один день

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua