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Розрахунки з Росією через банки: Туреччина ухвалила нове рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Розрахунки з Росією через банки: Туреччина ухвалила нове рішення
Росіяни зможуть частково робити оплату у Туреччині
фото: iz.ru

Туреччина дозволила проводити розрахунки з Росією лише за гуманітарні товари

Турецькі банки почали приймати платежі з Росії, але тільки за «зеленим списком», до якого входить сільгосппродукція, медицина, текстиль, туризм та освіта, розповів гендиректор російсько-турецької ділової ради при Торгово-промисловій палаті (ТПП) РФ Олексій Єгармін, пишуть росЗМІ.

За його словами, перелік можуть розширити, але його поповнять виключно гуманітарно-споживчі позиції, які надає сама Туреччина. При цьому не всі турецькі банки погодилися відновити прийом платежів навіть за зеленим списком: складності, наприклад, є з Golden Global, зазначив Єгармін.

Поточні розрахунки здійснюються лише у національних валюта.  Переважно операції проводяться через платіжних агентів, які не мають зв'язків з Росією. Для здійснення платежів використовується SWIFT та російський аналог СПФС, уточнив голова банківської практики «Яків та Партнери» Ілля Іванинський.

Як розповідають російські видання, за тими категоріями товарів, де оплата не проходить, бізнес використовує альтернативу, наприклад, криптовалюту. Також, за його словами, російський бізнес для організації закупівель відкриває дочірні компанії в Казахстані, Киргизстані, Монголії та Вірменії.

Нагадаємо, Банки Туреччини на початку цього року майже повністю перестали приймати платежі із Росії. Ситуація загострилася після того, як США пригрозили запровадити вторинні санкції проти закордонних кредитних організацій, яких викриють в обслуговуванні постачання для російського оборонно-промислового комплексу.

 Пізніше стало відомо, що РФ та Туреччина обговорюють створення спеціального банку для грошових переказів Створення турецько-російського банку обговорюють відомства обох країн для вирішення проблем із грошовими переказами, що виникли через санкційний тиск США. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на джерело в банківському секторі Туреччини. При цьому по суті поки що нічого не вирішено.

До слова, з кінця грудня 2023 року проблеми також почалися в розрахунках з Китаєм, а наприкінці січня ключовий для імпорту в Росію китайський банк Chouzhou Commercial Bank повідомив про зупинення операцій з російськими компаніями. Інші китайські банки також обмежили фінансові відносини з партнерами з Росії та перестали проводити платежі в доларах.

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Теги: бізнес Туреччина валюта гроші росія туризм медицина санкції банк освіта

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