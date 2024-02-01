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Театр чи дипломатія? Автор книги про Зеленського розповів про стосунки із президентом

Катерина Іванова
glavcom.ua
Театр чи дипломатія? Автор книги про Зеленського розповів про стосунки із президентом
Саймон Шустер в резиденції президента України, листопад 2022-го
фото: Максим Дондюк

Саймон Шустер описує у книзі, як Зеленський та міністр закордонних справ Кулеба разом вибудовували стратегію комунікації зі світом, щоб отримати максимальну допомогу

Журналіст видання «Time» Саймон Шустер закінчив роботу над книгою про Зеленського «The Showman: Inside the Invasion». У ній він описує про те, як змінився президент України з 2019 по 2023 рік. В інтерв'ю українському виданню автор книги розповідає, в яких умовах працював в Україні, та чи все йому показували так, як є насправді. 

Зокрема, журналісти пригадали приїзд Саймона Шустера до України у квітні 2021 року, коли Путін перекидав російські війська до кордонів. Тоді в одному з інтвер'ю він наголосив, що дуже обережно ставиться до того, що показують закордонним репортерам, адже інколи можуть розігрувати політичний театр.

На запитання, чи помічав репортер під час роботи над книгою в Україні елементи політичного театру, він відповів: «Моє спілкування з президентом і його командою було досить неформальним. Це не були публічні виступи президента чи інших високопосадовців перед аудиторією, телекамерами чи на пресконференції. Я домовлявся про зустрічі, ми зустрічалися й обговорювали новини. 

Гадаю, людина в такій розмові не має шансів розіграти виставу. Для них було б щонайменше стомливо спеціально для мене вибудовувати якийсь театр».

Саймон Шустер наголошує, що у книзі він докладно описує на підставі інтерв'ю із Зеленським, його оточенням, зокрема з міністром закордонних справ Кулебою, як вони вибудовували і планували стратегію комунікації зі світом, щоб отримати максимальну допомогу. 

«Вони не наосліп говорили щось на камери. Вони чітко планували, що говорити, кому говорити, коли говорити, як одягатися під час цих виступів, що показувати, що не показувати. Ви можете це назвати театром? Я б не використовував це слово. Я б сказав, це – дипломатія, комунікація, політична комунікація. Тобто так, вони, як виявилося, зробили це набагато краще, ніж росіяни, і слава Богу», – зауважив журналіст.

Також автор статті додав, що познайомився із Зеленським за декілька місяців до його президентської роботи, і протягом цього часу висвітлював українську політику для журналу «Time». За його словами, протягом останніх років у журналіста сформувалися певні стосунки із Зеленським та його командою, саме тому утворилася довіра до його текстів, неупередженості та професіоналізму для роботи над такою книгою.

Раніше журналіст американського журналу Time Саймон Шустер розповідав, як Зеленський за час війни змінився із «ходячого трупа» на «бульдога». Видання The Telegraph опублікувало матеріал, який містить уривки з книги про Зеленського.

Також Саймона Шустера звинуватили у брехні в його книзі про Зеленського. Журналіст заявив, що всі факти в його книзі викладені зі слів Зеленського та його оточення.

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Теги: росіяни журналіст президент театр путін книги дипломатія

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