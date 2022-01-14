Відомий стендап-комік втік до Києва від КДБ Білорусі (відео)

Відомий артист розповів, що змушений був тікати до Києва з Москви

Артист розповів подробиці свого переслідування під час концерту

Відомого білоруського стендап-коміка Славу Комісаренка шукає КДБ Білорусі. Про це сам артист розповів під час свого січневого виступу у Києві, опублікованого на Youtube.

Зокрема, під час виступу Комісаренко повідомив, що Білорусь оголосила його в розшук за жарти про Лукашенка.

«Знаєте, як я провів новорічні свята? Мене оголосило у розшук білоруське КДБ. Ви думаєте, мабуть, за що? За жарти! Так, у звичайних країнах спецслужби ловлять терористів, а у Білорусі – приколістів. Тому що у Білорусі «приколіст» має бути один», – заявив стендапер.

Раніше стало відомо, що Комісаренко нещодавно отримав російський паспорт та живе у Москві.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Слава Комиссаренко (@slavakomissarenko)

Згодом Комісаренко зізнався на своїй сторінці в соцмережі про переїзд до Києва: «Поїхав я, як виявилося недаремно, кгбшники мабуть втомилися ходити в пошуках мене Арбатом і вирішили мені зателефонувати. Дзвонили, писали смски, щоправда, зайти до мене в Instagram, щоб побачити 10 афіш із Києва та зрозуміти, що я не в Москві, не здогадалися. Мені знадобився якийсь час, щоб написати про ці події жарти, так розповів би все трохи раніше. Вірю, що все буде добре, як завжди вірив до цього».

Раніше повідомлялося, що відомого американського коміка знайдено мертвим у готелі в Орландо.

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