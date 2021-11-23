Українське місто назвали одним з найпопулярніших у світі серед блогерів

Українська столиця посіла четверте місце в рейтингу найбільш «інстаграмних» міст у світі

Видання Travel Noire скало рейтинг найпопулярніших об’єктів світової спадщини, фотографії яких блогери найчастіше викладають в Instagram.

Експерти проаналізувала найпопулярніші геолокації міст та туристичних пам'яток зі всього світу. На основі цих даних видання склало рейтинг найпопулярніших міст та місць світу серед «інстаграмерів».

До рейтингу потрапило і українське місто – на четвертій сходинці опинився Київ. Користувачі згадували українську столицю у соціальній мережі 21,9 млн разів.

Хоча назву міста автори рейтингу написали неправильно – Kiev.

Київ потрапив до рейтингу завдяки собору Софія Київська.

Також у топ-10 найбільш «інстаграмних» міст світу увійшли: