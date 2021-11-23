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    Українське місто назвали одним з найпопулярніших у світі серед блогерів

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    Київ визнали одним з найпопулярніших міст світу серед блогерів - Українське місто назвали одним з найпопулярніших у світі серед блогерів
    Київ визнали одним з найпопулярніших міст світу серед блогерів
    фото: wikipedia

    Українська столиця посіла четверте місце в рейтингу найбільш «інстаграмних» міст у світі

    Видання Travel Noire скало рейтинг найпопулярніших об’єктів світової спадщини, фотографії яких блогери найчастіше викладають в Instagram.

    Експерти проаналізувала найпопулярніші геолокації міст та туристичних пам'яток зі всього світу. На основі цих даних видання склало рейтинг найпопулярніших міст та місць світу серед «інстаграмерів».

    До рейтингу потрапило і українське місто – на четвертій сходинці опинився Київ. Користувачі згадували українську столицю у соціальній мережі 21,9 млн разів.

    Хоча назву міста автори рейтингу написали неправильно – Kiev.

    Київ потрапив до рейтингу завдяки собору Софія Київська.

    Також у топ-10 найбільш «інстаграмних» міст світу увійшли:

    • Рим – 61,2 млн згадок;
    • Ріо-де-Жанейро – 45 млн;
    • Венеція – 25,7 млн;
    • Київ – 21,9 млн;
    • Флоренція – 21,5 млн;
    • Прага – 17,7 млн;
    • Будапешт – 14,6 млн;
    • Бразилія – 13,2 млн;
    • Санкт-Петербург – 11,9 млн;
    • Кіто – 9,8 млн.

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    Теги: Instagram
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    Українське місто назвали одним з найпопулярніших у світі серед блогерів