Українське місто назвали одним з найпопулярніших у світі серед блогерів
Українська столиця посіла четверте місце в рейтингу найбільш «інстаграмних» міст у світі
Видання Travel Noire скало рейтинг найпопулярніших об’єктів світової спадщини, фотографії яких блогери найчастіше викладають в Instagram.
Експерти проаналізувала найпопулярніші геолокації міст та туристичних пам'яток зі всього світу. На основі цих даних видання склало рейтинг найпопулярніших міст та місць світу серед «інстаграмерів».
До рейтингу потрапило і українське місто – на четвертій сходинці опинився Київ. Користувачі згадували українську столицю у соціальній мережі 21,9 млн разів.
Хоча назву міста автори рейтингу написали неправильно – Kiev.
Київ потрапив до рейтингу завдяки собору Софія Київська.
Також у топ-10 найбільш «інстаграмних» міст світу увійшли:
- Рим – 61,2 млн згадок;
- Ріо-де-Жанейро – 45 млн;
- Венеція – 25,7 млн;
- Київ – 21,9 млн;
- Флоренція – 21,5 млн;
- Прага – 17,7 млн;
- Будапешт – 14,6 млн;
- Бразилія – 13,2 млн;
- Санкт-Петербург – 11,9 млн;
- Кіто – 9,8 млн.
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