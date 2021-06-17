Відомий туроператор припинив обслуговувати нових клієнтів. Що радять туристам

У компанії Mouzenidis Travel заявили, що планують відновити туристичне обслуговування після 26 червня.

Туристам, які вже вирушили в тур, компанія обіцяє надати туристичне обслуговування в повному обсязі

Великий туроператор Mouzenidis Travel призупиняє прийом та обслуговування нових клієнтів на території Греції. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що туроператор Mouzenidis Travel в період з 18 по 26 червня 2021 року припиняє прийом і обслуговування нових клієнтів на території Греції «в зв’язку з операційними і технічними можливостями».

У компанії заявили, що планують відновити туристичне обслуговування після 26 червня.

Оператор пропонує перенести тури, куплені на зазначені дати, на період з вересня цього року або на літній сезон 2022 року за тими ж цінами.

Туристам, які вже вирушили в тур, компанія обіцяє надати туристичне обслуговування в повному обсязі, в тому числі і зворотний авіапереліт.

Як зазначає місцеве видання Anatolh, туроператор і авіакомпанія групи перебувають під особливим тиском через обмеження на польоти, які діють в Росії. На цьому ринку Mouzenidis Travel приваблює більшість своїх клієнтів.

До слова, Київ заманює туристів із Туреччини: у Стамбулі презентували привабливість столиці.

Також повідомлялося, що Франція відкрила кордони для туристів.